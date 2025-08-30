La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezó el homenaje a Santa Rosa de Lima en el frontis de Palacio de Gobierno, como parte de las actividades religiosas del 30 de agosto. Acompañada por ministros y miembros de la Policía Nacional, recibió la imagen de la santa y le entregó una ofrenda floral.
Durante la ceremonia, Boluarte recibió un ramo de rosas y un cuadro bendecido, además de unirse a la cuadrilla que cargó el anda de la patrona de América y Filipinas en su recorrido por la Plaza de Armas. El acto contó también con la participación del ministro del Interior, Carlos Malaver, la decana nacional de enfermeras y la Hermandad de Santa Rosa.
Las damas cargadoras de la cuadrilla número uno trasladaron la imagen hasta la puerta principal de Palacio, acompañadas por una alfombra de flores y la banda de la Policía Nacional, que interpretó temas emblemáticos como “El cóndor pasa”.
Ministros de Justicia, Defensa, Cultura, Educación y Transporte, así como altos mandos de la PNP encabezados por el comandante general Víctor Sanabria, también participaron en la actividad.
Te puede interesar
- Víctor García Toma, constitucionalista: “Debemos exigir reformas al sistema interamericano”
- Duberlí Rodríguez sobre la no inscripción de Unidad Popular: “El JNE está actuando de manera política para favorecer a Avanza País”
- PJ vs. JNE: Una guerra por la inscripción del partido Unidad Popular de Duberlí Rodríguez
- Morgan Quero no descarta postular en las elecciones generales de 2026
- Elecciones 2026: JNE oficializa a las alianzas Unidad Nacional y Fuerza y Libertad