La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este miércoles 27 de marzo al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y al contralor general, Nelson Shack, a fin de que informen sobre las diligencias preliminares y el control concurrente realizado por sus instituciones respecto al uso de relojes de alta gama de la presidenta Dina Boluarte.

El presidente de Comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo, dirige a sesión extraordinaria de esta mañana. En representación del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, asisten los fiscales adjuntos Hernán Mendoza Salvador y Lorena Villanueva Zúñiga.

De otro lado, los fiscales también dan cuenta sobre las acciones frente a presuntos actos de corrupción durante la pandemia del Covid-19, y acciones frente a la inseguridad ciudadana que golpe al país de manera alarmante .

En tanto, el contralor general Nelson Shack informará respecto a los gastos en consultorías que realiza en el Estado.

Relojes Rolex

Como se sabe, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias preliminares contra la mandatari a Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, “por el uso de relojes de la marca Rolex”.

Días atrás, Dina Boluarte abordó el caso en una conferencia de prensa, pero no precisó sobre la procedencia de los relojes Rolex que usó en varias actividades oficiales “Esta presidenta no le está robando ni un solo sol al pueblo peruano. Como presidenta siempre diré la verdad (...) Me iré por la misma puerta el 28 de julio del 2026, siempre con las manos limpias”, dijo al referir que hablará sobre ello ante la fiscalía.

