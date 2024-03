Tras el escándalo por el uso de relojes lujosos y en medio de una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito, la presidenta Dina Boluarte aseguró que no le teme a la vacancias, pues dijo que los congresistas que impulsan dicha moción en su contra son un “grupo ideologizado”.

“Sería la segunda moción de vacancia (...) No le temo a las vacancias”, aseguró a la mandataria Dina Boluarte, tras indicar que dirá la verdad al Ministerio Público y que terminará su mandato con las manos limpias. No obstante, una vez más, se negó a explicar el origen de su Rolex ante la prensa, pues incidió que lo hará ante la Fiscalía.

La presidenta Dina Boluarte calificó a quienes impulsan su vacancia, de estar inmersos en ideologías anarquistas o radicales. “ Como Congreso tienen la libertad, este grupo ideologizado, de presentar esta y más vacancias que pudieran venir más adelante. No les temo a las vacancias”, replicó la mandataria.

La jefa de Estado es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, respecto al uso de costosos relojes.

“ Esta presidenta no le está robando ni un solo sol al pueblo peruano. Esa es mi línea de trabajo y como presidenta siempre diré la verdad (...) Me iré por la misma puerta el 28 de julio del 2026, siempre, siempre, con las manos limpias”, señaló Dina Boluarte en conferencia de prensa, aunque no precisó más sobre la procedencia de los relojes Rolex que usó en varias actividades oficiales.

“Ya hemos apersonado a nuestra defensa, estaremos asistiendo a la Fiscalía y no le corro a ella”, refirió.

Moción de vacancia

La bancada parlamentaria de Perú Libre prepara una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, debido a presuntas “graves irregularidades” relacionadas con la adquisición de relojes Rolex no declarados en sus declaraciones juradas.

“Desde la bancada Perú Libre presentaremos una nueva moción de vacancia contra Dina Boluarte. A la fecha no ha demostrado transparencia del origen y el modo de obtención de su reloj Rolex cuyo costo supera los 18 mil dólares; sus medias respuestas y contradicciones evidencian graves irregularidades en su adquisición”, dijo la congresista Margot Palacios.

Mensaje de DIna Boluarte por caso Rolex.

