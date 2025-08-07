La presidenta Dina Boluarte Zegarra clausuró el Invest Day Perú en Japón, un evento organizado por Promperú que reunió a más de 80 empresarios japoneses interesados en las oportunidades de inversión en sectores como energía renovable, turismo y agroindustria.

Durante su intervención, Dina Boluarte destacó la visión de un Perú que abraza la tecnología y la sostenibilidad, promoviendo la inversión como motor de prosperidad.

En su visita a Japón, la mandataria también participó en la inauguración de la XVI reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés y se reunió con la comunidad peruana en la embajada de Perú en Tokio.

Además, recibió una donación de 10 vehículos de bomberos por parte del gobierno japonés, que serán utilizados para la atención de emergencias en Perú.