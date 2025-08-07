La presidenta Dina Boluarte Zegarra clausuró el Invest Day Perú en Japón, un evento organizado por Promperú que reunió a más de 80 empresarios japoneses interesados en las oportunidades de inversión en sectores como energía renovable, turismo y agroindustria.
Durante su intervención, Dina Boluarte destacó la visión de un Perú que abraza la tecnología y la sostenibilidad, promoviendo la inversión como motor de prosperidad.
En su visita a Japón, la mandataria también participó en la inauguración de la XVI reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés y se reunió con la comunidad peruana en la embajada de Perú en Tokio.
Además, recibió una donación de 10 vehículos de bomberos por parte del gobierno japonés, que serán utilizados para la atención de emergencias en Perú.
TE PUEDE INTERESAR
- Waldemar Cerrón plantea declarar Patrimonio Cultural a “Melcochita” en la categoría de ‘Leyenda viva’
- Jorge Nieto sobre Isla Chinería: Tratado de 1920 define claramente a ese territorio como peruano
- Tragedia en India: Más de 100 desaparecidos y al menos 5 muertos tras aluvión (VIDEO)
- Detienen a exjefe del Escuadrón Verde y ocho policías por integrar presunta banda criminal
- San Juan de Miraflores: Sicario asesina a balazos a
- Janet Tello sobre eventual salida de la Corte IDH: “Va en contra de una línea histórica del Perú