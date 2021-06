Un tuit fijado con fecha 15 de junio por Vladimir Cerrón, en el que muestra una foto inactual dándole un cálido apretón de manos a Pedro Castillo, intentaba mostrar “la unidad del partido, el gobierno y el pueblo”. Sin embargo, la imagen no encaja con las muestras de un evidente distanciamiento de Castillo ante lo que semeja un abrazo de oso del jefe de Perú Libre y su entorno.

Las duras expresiones de Dina Boluarte, ayer, contra el congresista electo Guillermo Bermejo, y la renuncia de la virtual parlamentaria Betsy Chávez a la vocería de la bancada de Perú Libre, abonan a la presunta existencia de una brecha que se amplía entre Castillo y Cerrón.

En paralelo, Guillermo Bermejo, congresista electo y el cuadro más importante de la facción “cerronista” de PL, ahondó en desautorizar a Castillo en aquella recordada frase según la cual el fundador de Perú Libre no sería visto ni siquiera portero en un eventual gobierno suyo.

DURA. Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia, manifestó sin ambigüedades su opinión sobre Guillermo Bermejo. Lo hizo antes de ingresar a una reunión con Pedro Castillo en el local de la tercera cuadra de Paseo Colón, donde despacha el candidato. Dijo que no es vocero del partido ni lo será de un posible gobierno.

“El señor Bermejo, cuando tiene desconocimiento del sistema jurídico, opina cosas que no se ajustan al sistema legal que tenemos”, inició su comentario.

“No es la voz oficial del partido, de ninguna manera”, dijo secamente. “Tampoco -añadió - sería la voz del Gobierno”, declaró, y se encaminó hacia las escalinatas.

COLOQUIAL. Boluarte declaró luego de los comentarios del congresista electo, que ayer afirmó que no hay razón alguna para que Castillo deslinde de Cerrón y su entorno. A juicio de Bermejo, Cerrón y la militancia de su partido “se han sacado la mugre durante toda la campaña” y está en desacuerdo en que “venga gente de afuera a gobernar por nosotros que somos los del triunfo”.

“¿Por qué tendríamos que hacer un deslinde con nuestro secretario general? Las investigaciones son investigaciones”, respondió.

Sobre la famosa frase referida al portero, interpretó a Castillo de esta manera: “Eso fue en medio de un cargamontón ( de la prensa). Lo atacan tanto al candidato que a veces tiene que salir con una respuesta coloquial, pero la realidad indica otra cosa”, sostuvo.

RENUNCIA. Otro hecho que muestra las disputas internas es el caso de la renuncia de la abogada Betsy Chávez, congresista electa de Perú Libre, a la vocería de la bancada. Ella había señalado a fines de mayo que no blindarían “a nadie” con investigaciones por corrupción. Lo reiteró el jueves en una entrevista con Perú21. Como se sabe, ese mismo día Perú Libre anunció la renuncia de Chávez.

En declaraciones a este diario, rehusó detallar los motivos de su dimisión y solo dijo que fue “una decisión personal”.

“Yo presenté mi renuncia irrevocable, con documento, el día sábado 12 de junio. Mis colegas tuvieron el gesto político de pedirme por unanimidad la reconsideración, acción que abrazo por parte de ellos, señores congresistas, que aprecio y respeto profundamente”, expresó. Agregó que lo conversó con Vladimir Cerrón y con Pedro Castillo. “Y

reitero, fue una decisión personal. Desde mi flanco seguiré apoyando a mi partido, a mi bancada, soy orgánica”.

De otro lado, el nuevo portavoz de Perú Libre, Alex Paredes, rehusó tomar posición sobre las expresiones

poco amigables de Cerrón para con el equipo técnico y los aliados de Juntos por Perú.

“Somos conscientes y conocedores que el partido tiene una estructura y que el dirigente máximo es el doctor Vladimir Cerrón”, comentó.

“Las acciones y actuaciones que él realice, él responderá por sus actos. Yo creo que no puedo adoptar una posición de ser juez, jurado y verdugo de lo que haga él. No me corresponde a mí”, dijo a Exitosa.

Ayer, Verónika Mendoza y Pedro Francke se reunieron con Castillo. Estos y otros indicios evidenciarían que el candidato y su equipo tienden a estrechar lazos con JPP en un progresivo distanciamiento de Cerrón.