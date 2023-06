La presidenta de la República, Dina Boluarte, aprovechó la presentación del balance de los seis meses de su gestión para reiterar que su gobierno luchará contra la corrupción.

“Ningún ministro, ni el premier, ni esta presidenta estamos mirando el Perú como si fuera una bolsa para enriquecerse ilícitamente, todo lo contrario, estamos mirando al Perú con esa mirada de inclusión social”, afirmó.

“El Perú no puede seguir esperando ser atendido, no hay tiempo más para polarizarse, para enfrentarnos. Seguiremos trabajando”, agregó.

La presidenta dijo que cada sol de los impuestos que ingresa al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debe ser utilizado para obras de infraestructura, mayor empleo y salud, entre otros aspectos.

Los primeros seis meses de la gestión de Dina Boluarte. (Infografía: Diario Correo)

MENSAJE

Durante su intervención, la mandataria dejó un claro mensaje a sus opositores, aquellos que no reconocen su mandato.

“En estos seis meses hemos preservado el orden democrático y el Estado de derecho y le hemos dado calma y sosiego al país”, manifestó.

Desde su punto de vista, las manifestaciones violentas ocurrieron en diciembre y enero. Sin embargo, mencionó que en Puno todavía hay un pequeño sector que quiere recuperar cierto liderazgo.

“La violencia no produce nada, produce muerte y pobreza y eso no quiere el Perú. Por ahí andan caminando algunos líderes que ya perdieron su liderazgo con ese ámbito de querer recuperar y ser candidatos en las próximas elecciones. Ustedes también sean portadores de la paz y no de la violencia”, indicó.

Además, refirió que el Estado se ha concentrado en recuperar la estabilidad, la confianza y la eficiencia.

“No somos triunfalistas, no cerramos los ojos, estamos trabajando, limpiando la casa y luchando contra la corrupción”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta Boluarte ratificó su compromiso de trabajar muy seriamente en resolver los problemas que históricamente no estaban siendo atendidos.

“Con sencillez queremos atender a nuestros hermanos a través de los diversos ministerios, pero también en ese trabajo en conjunto con los jóvenes. Queremos cambiar la historia, queremos generar calidad de vida y eso incluye mejor calidad de alimentación e inclusive recreación”, apuntó.





BALANCE. Por otro lado, la presidenta Boluarte ofreció un balance de los principales logros de su gestión (ver infografía), por lo que estuvo acompañada de los integrantes del Gabinete Ministerial, quienes se turnaron para exponer sus avances.

El Ministerio de Defensa logró distribuir 2400 toneladas de ayuda humanitaria para las personas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero; el Ministerio del Interior incorporó cinco mil policías, desarticuló 69 organizaciones criminales y detuvo a 130,987 personas; y el Ministerio de Educación entregó 18 escuelas de contingencia.

Mientras que el Ministerio de Salud transfirió más de tres millones de soles para la compra de medicamentos.

“No dejaremos de luchar para que toda nuestra atención del primer nivel se fortalezca”, dijo la titular del sector, Rosa Gutiérrez.