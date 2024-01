El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, aseguró que la presidenta Dina Boluarte solicitará que se archive la investigación que la Fiscalía inició contra Ruth Bárcena e Ilaria Aimé, las dos mujeres que agredieron a la mandataria durante una actividad en Ayacucho.

“Estoy seguro de que la presidenta, en su momento, se va a pronunciar y va a pedir que la investigación no continúe”, declaró a Latina Noticias.

“No le puedo asegurar más, porque eso es lo que he yo he conversado con ella. Porque consideramos que esto no debe llegar a mayores y debe ser un incidente”, agregó.

Además, Arana afirmó que la mandataria “se conduele” con las personas que la agredieron. Como se recuerda, ambas mujeres son familiares de víctimas de las protestas.

