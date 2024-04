La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio a conocer en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno que los relojes de lujo, algunos de ellos de marca Rolex, que utilizó en eventos públicos le fueron prestados por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

Tras declarar ante la Fiscalía, la jefa de Estado se dirigió a la población y se pronunció sobre las investigaciones en su contra por el caso Rolex, por lo que admitió el dicho reloj de alta gama fue prestado por su amigo Wilfredo Oscorima.

Dina Boluarte revela que Wilder Oscorima le prestó reloj Rolex

La mandataria calificó como “equivocación” haber aceptado los relojes Rolex en calidad de préstamo, alegando que lo hizo en un intento de lucir adecuadamente para representar al país. Además, aseguró que ya devolvió los relojes de alta gama a su dueño el señor Wilder Oscorima.

“ Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima , me los haya prestado, quizás en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo , los cuales ya los he devuelto y, como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a incluirlos en la declaración de bienes y rentas ”, explicó.

Dina Boluarte dice que Wilder Oscorima la apoyó como gobernador

Durante su intervención, la mandataria indicó que Oscorima fue el primer gobernador en solidarizarse durante los momentos de crisis en el país en medio de los disturbios y protestas sociales.

“ Fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía en diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. Vino acá con los alcaldes de la región Ayacucho y me dijo: ' hermana Dina, te voy a ayudar en esta pacificación. Ayacucho no se va a levantar ”, resaltó la presidenta Boluarte.





