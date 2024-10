El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto legislativo donde solicitan que autoricen el ingreso de militares de Estados Unidos a territorio peruano durante el Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico APEC 2024 en Lima, Pisco y Chiclayo que se llevará a cabo los días 14,14 y 16 de noviembre.

El documento indica que sería con el financiamiento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

“Se autoriza el ingreso al territorio de la República de personal militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, con armas de guerra, del 4 al 24 de noviembre de 2024, para realizar actividades de apoyo antes, durante y después del desarrollo del “Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2024″, en el marco del Decreto Supremo N° 042-2022-RE, modificado por el Decreto Supremo N° 058-2022-RE”, se lee en el documento.

#LoÚltimo



Gobierno de Dina Boluarte solicita al Congreso que militares de EE. UU. ingresen con armas de guerra al Perú del 4 al 24 de noviembre "antes, durante y después" del foro APEC



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/FSdDLyYbx0 — Canal N (@canalN_) October 29, 2024

Ministro de Interior sobre paro de transportistas durante APEC 2024: No perjudica un Gobierno, sino un país

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó el paro de un sector de transportistas para el 13,14 y 15 de noviembre, durante la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC).

En una entrevista con RPP, Santiváñez dijo que una marcha en esas fechas, podría perjudicar al Perú, pues los ojos del mundo estarán puestos en nuestro país.

“Esperamos que no exista ningún desborde de ninguna decisión que pueda perjudicar al país. No estamos hablando de perjudicar a un Gobierno, sino un país (…) no se puede permitir en base a un discurso que pretende ser social (…) se perjudique el futuro del Perú”, sostuvo.

Además, el titular del Mininter manifestó que el foro concentrará a las 21 economías del Asia-Pacífico y contará con importantes dignatarios.

También resaltó que se trata de una “cumbre internacional absolutamente beneficiosa” para el país.

“No solamente estamos hablando que van a llegar a nuestro país representantes y presidentes de las economías más importantes, sino que también están viniendo países que están contribuyendo con el Perú y la seguridad ciudadana”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR