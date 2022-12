La Defensoría del Pueblo pidió este martes al Ministerio Público la “máxima celeridad” en la investigación de los audios difundidos por el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Fernández Latorre.

En un pronunciamiento, pidió a los actores políticos “a respetar y colaborar” con el trabajo que vienen desarrollando las instituciones integrantes del sistema de justicia, a fin de garantizar un adecuado funcionamiento y respeto por la autonomía e independencia de poderes.

“Corresponde requerir al Ministerio Público la máxima celeridad en el desarrollo de las investigaciones conducentes a perseguir los presuntos hechos delictivos que han sido denunciados, sin perjuicio de reconocer el trabajo que hasta la fecha ha venido desarrollando”, señaló.

“Finalmente, invocamos a todas las instituciones y personas involucradas a contribuir con la justicia y el esclarecimiento de la verdad, en pro de asegurar la plena gobernabilidad democrática y el país sin corrupción que peruanas y peruanos nos merecemos”, agregó.

Como se recuerda, el exjefe de la DINI presentó una serie de conversaciones que tuvo con Beder Camacho, en los que se revelan nombres de implicados en fuga de allegados al presidente Pedro Castillo, como sus sobrinos o el exministro Juan Silva, de la acción de la justicia.

En declaraciones a Panamericana, el exfuncionario detalló que exaltos funcionaros del Gobierno estuvieron involucrados en la fuga de personas cercanas al mandatario que son investigados por el Ministerio Público, como el exministro del Interior Dimitri Senmache.

“Como se ha oído, así es como trabaja la inteligencia, esa información que me dan es cómo han sustraído a los sobrinos de la acción de la justicia pero ellos querían atribuir eso a al DINI, pero ahí dice quiénes han sido y qué personas han sido”, aseveró.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito y exedecán del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, añadió.

“Como claramente se oye, yo le digo “no te metas” [a Beder Camacho]. Según lo que me informa y me dice que todos son del mismo equipo: Carrasco, Dimitri, Chero, y Palomino [el secretario general de Palacio]”, manifestó.