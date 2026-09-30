Edwin Espinoza, diputado del Partido del Buen Gobierno, se pronunció sobre la postura de su bancada frente a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo.

El pasado domingo, Flavio Figallo, vocero de Buen Gobierno en el Senado, señaló que Jorge Nieto, líder del partido, respaldaba la moción de censura contra Astudillo. Sin embargo, días después, la diputada Rossana Alayza planteó la posibilidad de revisar la posición de la bancada.

El diputado Espinoza explicó que la bancada abrió un periodo de reflexión sobre su postura, pese a que inicialmente respaldaba la censura debido a que, según sostuvo, no observaban resultados del ministro del Interior en materia de seguridad ciudadana.

“[¿Hay consenso en su bancada?] Hay voces que quisieran que haya una mejor respuesta por parte del ministro del Interior, sin embargo, creo que al final va a prevalecer una posición uniforme de la bancada, es muy probable que se vote en contra. [¿Qué paso con Flavio Figallo?] Nosotros hemos exigido al ministro del Interior en el debate, en el Pleno que hubo con su presencia, que presente metas, que presente plazos y objetivos definidos sobre cuándo vamos a saber o ver los resultados de sus actividades; sin embargo, al no haber esto, la bancada había discutido la posibilidad de censurarse, en ese sentido que hemos presentado y hemos apoyado la moción de censura. Pero ahora ha habido un espacio de reflexión y es muy probable que la bancada desista”, declaró a RPP.

En ese sentido, Edwin Espinoza señaló que la bancada adoptará una posición conjunta cuando la moción de censura sea debatida y sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

“[¿Qué ha pesado en la reflexión?] Siempre ha habido posiciones en contra de la censura, entonces la bancada es un espacio de debate y finalmente prevalece una decisión uniforme. [¿Será un voto en bloque?] Tiene que ser un voto en bloque, eso es lo que hemos ofrecido nosotros a nuestros electores, una bancada cohesionada”, agregó.

En medio del debate sobre el pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas, el diputado Edwin Espinoza envió un oficio a la presidenta de la Comisión de Constitución y al titular del Congreso para coordinar con la comisión del Senado los alcances de la revisión que realizará esta cámara luego de la decisión de la Cámara de Diputados.

Espinoza señaló que cualquier intento del Senado por cambiar o revertir el acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados podría llevar a esta última a no aprobar la delegación de facultades.

“Si es que no aceptan lo que dice el reglamento del Congreso, la Cámara de Diputados es muy probable que, en la posición en la que se encuentra, deniegue completamente las facultades y eso lo sabe el Ejecutivo, sabe que si plantean o proponen que una vez que un texto pase a la Cámara de Senado, que puede ser solamente con dos ítems, puede ser seguridad ciudadana y fenómeno del ‘Niño’, pero luego arriba el Senado ahí tienen la intención de revertir todo lo que se ha hecho en Cámara de Diputados, entonces la Cámara de Diputados tiene la única opción de no pasar nada. Entonces estamos en un juego perverso”, enfatizó.