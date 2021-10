El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), Segundo Vásquez, aseguró que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, es parte del gremio que dirige, aunque no está ocupando ningún cargo en este momento.

“Ahora no tiene cargo. Antes del ministerio, meses antes, era secretario general de Ayacucho. Pero, en este momento no tiene ningún cargo, pero sí pertenece a Fenate Perú. Supongo que cuando deje las funciones políticas que le han encomendado necesariamente va a retornar a ser maestro y va seguir integrado a Fenate Perú”, dijo esta mañana a Exitosa.

Cabe recordar que este sindicato que fue fundado por el presidente Pedro Castillo en el 2017 logró su formalización ante el Ministerio de Trabajo, en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos, en el primer día luego de que Iber Maraví juró al cargo a la cabeza del ministerio.

Segundo Vásquez negó que la inscripción de su sindicato se haya logrado a través de la influencia del ministro de Trabajo o de algún favor político desde el gobierno de Pedro Castillo.

“Hemos superado todo ese tipo de dificultades y hemos inscrito nuestra Federación al margen de quien esté en el Gobierno. En el 2019, Castillo ni Maraví estaban en el Gobierno y normal se nos dio la inscripción. Nosotros lo descartamos y señalamos tajantemente que nuestra inscripción no depende de favores de ninguna autoridad”, aseguró.

De otro lado, el sindicalista descartó que Fenate Perú tenga algún tipo de vínculo con el brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, por tratarse de un gremio de trabajadores y no una agrupación con fines políticos.

“Nosotros somos una organización gremial, no somos movimiento político, no somos partido político. Nosotros no tenemos orientación política definida”, concluyó.