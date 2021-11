La evidente ruptura dentro de Perú Libre (PL) tiene un nuevo episodio. Y es que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte y, el secretario general del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, protagonizaron ayer un nuevo enfrentamiento que no hizo más que agravar las fricciones entre el Ejecutivo y la citada organización política.

Todo comenzó cuando la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social expresó que lamentaba la actitud del condenado por corrupción Cerrón Rojas, en alusión a la columna de opinión que este publicó y en la que reconoció que no estaba en sus cálculos ganar las elecciones presidenciales, sino solo pasar la valla electoral y tener una bancada.

“En esa dirección, Pedro Castillo y Dina estábamos siendo usados para poder jalar su carreta de elecciones, porque en su cálculo no estaba ganar, pero ganamos por hacer una campaña metódica e inteligente y, además, porque había un voto por la esperanza”, manifestó.

En diálogo con Radio Exitosa, Boluarte Zegarra cuestionó que Cerrón Rojas haya pedido a los afiliados al partido juntar dinero para pagar su reparación civil, cuando ahora los medios han revelado que tenía dinero guardado.

“Creo que pudo haber pagado su reparación civil. De eso recién nos estamos enterando. Yo siempre supe que el partido era pobre, faltaba para comprar muchas cosas y poníamos cuotas entre todos. Yo creo que el compatriota debió hacer uso del dinero ahorrado”, reclamó.

Agregó que el Gobierno también formula una autocrítica por la designación de funcionarios públicos poco idóneos para sus cargos.

“El mea culpa viene porque no se han puesto funcionarios adecuados desde el inicio”, declaró.

Pese a esto, envió un mensaje a las fuerzas políticas del Parlamento que se han referido a una eventual vacancia contra Castillo. “Digo a los hermanos de la derecha y del Congreso, que están queriendo insistir con vacancia: ‘Déjennos trabajar’, queremos trabajar por los más pobres y alcanzarles una educación de calidad”, añadió.

RÁPIDO

La respuesta de Perú Libre no se hizo esperar y el primero en pronunciarse fue Vladimir Cerrón, quien criticó con severidad a la vicepresidenta.

“Creer que Dina Boluarte jalaría al partido para el triunfo es como poner la carreta adelante de los bueyes”, replicó en Twitter.

Aseguró que la postulación de Boluarte respondió a una invitación directa que le hizo él mismo, por lo que le pidió practicar los valores de agradecimiento y lealtad

“Recuerde cómo terminó Mercedes Aráoz, por ambiciones y falta de objetividad”, advirtió.

Asimismo, Cerrón compartió -en sus redes sociales- los mensajes de todos aquellos que lo respaldaban y atacaban a Dina Boluarte.

El expremier Guido Bellido, por su parte, recordó el día en que Cerrón sustentó la candidatura de Boluarte y prometió “lealtad” al partido.

“Muchos no estuvimos de acuerdo, pero respetamos. Luego, al ver su actuar en el Gobierno, esta entrevista no me sorprende. Muchas militantes leales quedaron al margen”, refirió.

Por su parte, el congresista Waldemar Cerrón dijo que la lealtad no parece una cualidad de Boluarte.

“Más bien, su nuevo camino parece estar marcado por la derechización que la aleja de los reales encargos del pueblo”, afirmó el vocero oficialista.

A su turno, la legisladora Kelly Portalatino le recordó a Boluarte que gracias a Perú Libre ella es vicepresidenta.

“En lugar de declarar contra el partido, debería asumir su trabajo y hacer que se cumpla efectivamente la cuota de personas con discapacidad. Hemos constatado que esto no sucede en muchas instituciones”, enfatizó.

VAIVÉN

Aunque Dina Boluarte es ahora una allegada del presidente Castillo, sus bases políticas están en Perú Libre.

En 2018 postuló con Perú Libertario (nombre original de Perú Libre) a la alcaldía distrital de Surquillo, sin éxito.

Ese año apareció en fotografías, muy sonriente, al lado de Ricardo Belmont, aspirante al municipio de Lima.

La cercanía con el exburgomaestre capitalino se rompió hace poco, cuando la vicepresidenta le envió una carta notarial a Belmont para exigirle que se rectifique, luego de que este afirmara que desde el Midis se depositó dinero a los medios de comunicación a cambio de favorecerla en caso de que Castillo sea vacado.

Si bien Boluarte se afilió en setiembre de 2020 a Perú Libre tuvo una gran cercanía con Cerrón, pues un mes después (el 1 de noviembre) abrió una cuenta bancaria junto a Braulio Grajeda, exviceministro de Gobernanza Territorial, con el objetivo de recaudar fondos para pagar la reparación civil del sentenciado por corrupción.

Por ese motivo fue incluida en la investigación por el presunto lavado de los fondos que se habría destinado a financiar las campañas electorales de 2020 y 2021.

DIVISIÓN

Las fricciones más severas entre el Ejecutivo y partido del lápiz empezaron el 1 de octubre, cuando se revelaron conversaciones de Whatsapp de Perú Libre en las que Cerrón compartía un borrador para que la bancada exija la renuncia del canciller Óscar Maúrtua.

Una semana después el partido se incomodaría más con la salida de Bellido del premierato, molestia que se evidenció en un comunicado difundido el 14 de octubre y en el que se conminó a la bancada a no dar el voto de confianza al Gabinete encabezado por Mirtha Vásquez.

La respuesta de Boluarte fue casi inmediata, pues invocó al partido a mantener la unidad y “no dejarse llevar por las ideas de algunos dirigentes”.

La estocada previa a la de ayer llegó por parte de Cerrón Rojas, quien reveló en una columna -el 31 de octubre- que la candidatura de Pedro Castillo solo obedeció a la imposibilidad establecida por su condena de que él mismo pueda postular.