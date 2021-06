Edgar Alarcón, legislador de Unión por el Perú fue suspendido por el pleno para ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo fue contratado en una comisión del Congreso. Ante ello Alarcón defendió que está ofreciendo sus servicios profesionales y no como parlamentario.

Por su parte, los congresistas de la Bancada Morada cuestionaron su contratación por parte de una comisión investigadora de presuntas irregularidades cometidas en obras de la región Puno.

“Me están contratando en este grupo de trabajo que va a investigar la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, en Puno, y el Hospital Materno Infantil de Juliaca y dos obras más. Tenemos 40 días y voy a ejercer labores estrictamente profesionales”, aseguró a RPP.

“Me extraña de sobremanera este oficio de la Bancada Morada porque no estoy ingresando al Congreso para ejercer como parlamentario. Soy un profesional que está siendo contratado”, añadió.

El vocero de la Bancada Morada, Daniel Olivares, firmó un oficio remitido a la Oficialía Mayor del Congreso alertando sobre esta contratación del excontralor general por considerar que podría considerarse como algo contrario a la decisión de suspenderlo como congresista.

“Le transmitimos nuestra enorme preocupación sobre esta presunta contratación, por lo que le solicitamos respetuosamente nos brinde mayor información al respecto. Ello en la medida que, de ser cierta la contratación del congresista suspendido, constituiría manifiestamente un fraude a lo dispuesto por el Congreso, y una vulneración de los principios básicos de la función pública, como el respeto de las leyes, la probidad que veta el ejercicio público en provecho propio o ventaja personal, y la lealtad a su institución”, subrayó Olivares.

“Soy respetuoso de la decisión del pleno que me suspendió, pero estoy ingresando ahora como profesional. No estoy inhabilitado ni sancionado para ejercer este tipo de servicios al Estado. Lamento que la Bancada Morada emita este oficio en el extremo que me estaría limitando mi derecho constitucional a ejercer un trabajo”, aseguró Edgar Alarcón.

Un documento firmado por Orlando Arapa (Nueva Constitución) presidente de la Comisión Investigadora de Puno señala que Edgar Alarcón comenzó a trabajar como asesor de este grupo desde el 1 de junio bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

El pasado 16 de abril el parlamentario de UPP fue suspendido del cargo tras haber sido denunciado por la Fiscalía de la Nación en su condición de alto funcionario por hechos cometidos durante su gestión en la Contraloría General de la República (2016-2017).

