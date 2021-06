El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Diethell Columbus, anunció que su agrupación legislativa “no apoyará” la iniciativa que propone establecer una cuarta legislatura para el período 2020-2021.

MIRA | Congreso debate propuesta para establecer una cuarta legislatura

A través de las redes sociales, indicó que son “conscientes” de que hay reformas constitucionales que están pendientes de una segunda votación; sin embargo, destacó que hacerlo de “forma apresurada” no lleva a un debate oportuno.

“La bancada de Fuerza Popular no apoyará esta reforma de una cuarta legislatura de un mes y días. Somos conscientes que hay reformas constitucionales pendientes de debatir, pero hacerlo de forma apresurada no lleva a una deliberación adecuada, menos aún si hablamos de reformar la Carta Magna”, escribió.

La @BankadaFP no apoyará esta reforma de una cuarta legislatura de 1 mes y días.

Somos conscientes que hay reformas constitucionales pendientes de debatir, pero hacerlo de forma apresurada no lleva a una deliberación adecuada, menos aún si hablamos de reformar la Carta Magna.





Por su parte, el congresista de la bancada del Partido Morado, Gino Costa, durante su participación en el pleno del Parlamento, indicó que su agrupación legislativa considera que no es “conveniente” una cuarta legislatura por razones “constitucionales” y “políticas”.

“En momento en que se amenaza con cambiar la Constitución, sin respetar los mecanismos establecidos, es imperativo actuar con responsabilidad y en estricto apego al texto constitucional y al espíritu de la norma. No es el momento de dar mal ejemplo y sentar precedente, no solo inconstitucionales sino peligrosos para la democracia y la República. En la bancada Morada esperamos que este Congreso no incurra en ese error”, afirmó.

A través de las redes sociales, la bancada precisó que pese a que hay reformas constitucionales pendientes estas “deben hacerse de manera responsable”. “No apoyaremos la creación de una nueva legislatura”, refirió.

Es cierto que hay reformas constitucionales pendientes, pero estos debates deben hacerse de manera responsable.



No apoyaremos la creación de una nueva legislatura.

