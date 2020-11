Esta tarde, en el frontis del Congreso de la República, el parlamentario por Unión por el Perú (UPP), Édgar Alarcón, reveló en qué sentido votará el próximo lunes 9 de noviembre durante el proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

Esto luego de ser consultado acerca de si esperaría a la defensa del mandatario para tomar una decisión respecto a dicho procedimiento. Para el legislador, no hay mucho que aclarar.

“En UPP no se ha tomado una decisión. Pero para mí, particularmente, si me preguntasen cómo voy a votar, yo voy a votar a favor de la vacancia . He revisado los documentos”, manifestó.

Sobre el proceso que será visto el lunes, Alarcón consideró que no se trata de uno que tenga en cuenta el delito que habría cometido el mandatario, sino que se enfocará en el aspecto político.

“Aquí no se va a evaluar responsabilidad administrativa, penal, eso se va a seguir con el debido proceso cuando culmine su gestión como presidente, lo que estamos gestionando acá es la parte política y si tiene la capacidad moral para seguir en el cargo”, expresó.

Asimismo, aprovechó para comparar la situación de Vizcarra Cornejo con su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski. El congresista sostuvo que por menores circunstancias, este último renunció.

“Por un tema menor, el señor Pedro Pablo Kuczynski renunció. Simplemente por decir que estaba aprovechando el cargo para decir que su empresa estaba siendo contratada, solo por un tema de conflicto de intereses. Aquí hay un tema de cohecho, una coima que habría recibido el presidente Vizcarra”, añadió.

Cabe mencionar que este viernes se aprobó una investigación contra el parlamentario por dos denuncias constitucionales en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

