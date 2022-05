El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, respondió que los presuntos plagios hallados en la tesis de su defendido deben ser investigados por la universidad que dio el título y dudó de la veracidad del documento presentado por Panorama.

“No necesito preguntarle al presidente nada sobre eso porque yo soy catedrático universitario, trabajo en mi alma mater, ¿Cuál es el trámite de este procedimiento? Se hace el trabajo, se presenta en la mesa de partes y la universidad te deriva a un asesor, te da un jurado, la universidad te llena los datos, entonces que haya errores en los nombres no es problema del alumno sino de la universidad”, refirió.

“Esa tesis de Panorama no tiene sello de la universidad, no es la que le dio la universidad al canal, no sabemos de dónde ha salido ese documento y dicen que se ha sometido a un programa, ahora que la universidad investigue, el documento no tiene un sello original”, agregó.

Ayer, el programa Panorama informó que Castillo habría plagiado el 54% de la tesis que realizó junto a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, para obtener el grado académico de magíster.

El dominical señaló que se trata de la tesis de 121 páginas titulada “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota”, con la cual el jefe de Estado y su cónyuge obtuvieron su maestría en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo.

En ese sentido, se detalló que el documento cuenta con un marco teórico de 26 páginas y todas ellas fueron copiadas en su totalidad de autores nacionales y extranjeros sin haberlos citado.

Sin embargo, el reportaje de Panorama indicó que además de haber plagiado más de la mitad de sus tesis, Castillo Terrones y Paredes Navarro también habrían cometido fraude académico al validar los talleres y cuestionarios que utilizaron ambos para su investigación.

