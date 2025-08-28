El Ejecutivo oficializó la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, encargado de formular una propuesta de proyecto de Ley de Soberanía Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa. La medida fue publicada este martes en el Diario Oficial El Peruano, mediante la Resolución Ministerial N° 01047-2025-DE.

El grupo estará conformado por representantes del Ministerio de Defensa, que asumirá la presidencia, así como de la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Justicia y Derechos Humanos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

Su labor será analizar el marco normativo vigente sobre soberanía nacional, diagnosticar la situación actual, establecer un plan de trabajo y finalmente formular la propuesta de proyecto de ley con su exposición de motivos.

De acuerdo con la norma, el grupo tendrá un plazo de 60 días hábiles para entregar un informe final al titular de Defensa. La Secretaría Técnica recaerá en la Dirección General de Política y Estrategia del Mindef, responsable de la gestión administrativa y de las coordinaciones operativas.

El equipo deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días hábiles y podrá solicitar información y asesoría a entidades públicas, privadas e incluso organismos internacionales, además de contar con el apoyo de profesionales independientes.

La decisión se da tras el anuncio realizado ayer por la presidenta Dina Boluarte, quien adelantó que el Gobierno presentará un proyecto de Ley de Soberanía Nacional para “otorgar un marco jurídico normativo que permita su defensa, en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución”.