El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República tres proyectos de ley fundamentales para la gestión fiscal del 2026: el Presupuesto del Sector Público, la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de Endeudamiento del sector público. Los documentos llevan la firma de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

La entrega se realizó en cumplimiento del artículo 78 de la Constitución, que obliga al Ejecutivo a presentar estas iniciativas con anticipación para su análisis, debate y eventual aprobación antes del inicio del nuevo año fiscal.

Con la entrega formal, los proyectos seguirán el conducto regular en el Parlamento. Primero serán evaluados por las comisiones respectivas, que deberán emitir dictámenes técnicos y presupuestales.

Además del presupuesto, el Ejecutivo presentó la Ley de Equilibrio Financiero, que busca garantizar la sostenibilidad fiscal, y la Ley de Endeudamiento, que fija los límites para contraer deuda interna y externa.