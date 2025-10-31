El ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que el Ejecutivo analiza implementar un sistema para supervisar cada comunicación telefónica realizada por internos en los penales de Lima.
La propuesta se incorpora a las medidas que el Gobierno viene considerando frente al incremento de actividades delictivas.
Durante una entrevista con RPP, Martínez confirmó que “estamos evaluando esa posibilidad de realizar estas escuchas (a los reos)” y afirmó que el Ejecutivo mantiene un trabajo constante en este objetivo.
El ministro precisó que se ejecutarán nuevas requisas en penales de todo el país, no solo en Lima y Callao, donde continúa vigente el estado de emergencia.
Martínez sostuvo que “los resultados son satisfactorios” e indicó que las acciones adoptadas forman parte de las decisiones que el Ejecutivo considera adecuadas para enfrentar la criminalidad.
