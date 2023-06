Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Egipto, Francia, Rusia, Suiza, entre otros, son los países que han visitado los congresistas de la República del Perú desde que iniciaron sus funciones en julio de 2021.

Si nos referimos a medidas de austeridad de los poderes del Estado, el Parlamento podría representar uno de los peores ejemplos, pues a la fecha ha gastado más de 1.6 millones de soles entre pasajes y viáticos al extranjero, según información revisada por Correo.

Estos son los gastos de viajes al extranjeros de los congresistas hasta marzo de este año. (Infografía: Diario Correo)

VIAJEROS

De acuerdo con datos públicos del portal de Transparencia del Congreso, durante el período del año 2021, los padres de la patria gastaron 223,552.18 soles en pasajes al exterior y 220,827.82 soles en viáticos. Es decir, en total se gastó 444,380.00 soles.

En el año 2022 los gastos se elevaron. En pasajes se registró un total de 553,223.67 soles y en viáticos fueron 479,699.31 soles. El total ascendió a 1´032,922.98 soles.

Mientras que en el año 2023 se tiene 82,407.19 soles en pasajes y 107,241.53 en viáticos. Ambas cifras dan 189,648.72 soles.

Al sumar los gastos entre pasajes (859,183.04 soles) y viáticos (807,768.66 soles), desde que inició el nuevo Congreso en 2021, el total suma 1´666,951.70 soles.

Cabe precisar que la información proporcionada en el portal solo tiene datos actualizadas hasta marzo de este año y no incluyen los descuentos por devoluciones en viáticos que haya realizado algún parlamentario.

Los países que más generaron gastos al erario público son España (295,523.20 soles), Estados Unidos (236,535.94 soles), Reino Unido (115,368.54 soles), Italia (107,289.56), Egipto (85,453.57 soles), entre otros (ver infografía).

Por otro lado, el portal de Congreso actualizó los informes que presentan los congresistas por sus viajes al extranjero, por lo que se puede visibilizar más salidas del Perú en los meses de abril y mayo, información que sumará más gastos de pasajes y viáticos.

Por ejemplo, José Cueto (Renovación Popular) viajó a México entre el 16 y 19 de abril para asistir a un foro de seguridad de las Américas denominado “La criminalización del Ciberespacio II”.

Mientras que Alfredo Pariona (Perú Libre) y Hitler Saavedra (Somos Perú) viajaron a Panamá los días 20 y 21 de mayo para participar en la reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico y Cumbre de Parlamentos Regionales de Integración.

El congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) gastó más de 155 mil soles en pasajes y viáticos.

PREFERENCIAS

Los legisladores se han desplazado por los países de América como: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Estados Unidos.

También estuvieron presentes por países de Europa: Portugal, Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Suiza, Hungría, Reino Unido, Rumanía y Letonia.

Además, estuvieron en Egipto, Rusia, Barein (en Asia) y Ruanda (África).

Las bancadas con más congresistas que viajaron pertenecen a Acción Popular y Fuerza Popular.

Por la lampa han viajado María del Carmen Alva, Luis Aragón, Raúl Doroteo, Silvia Monteza, Karol Paredes, Wilson Soto y Elvis Vergara.

En el grupo de los naranjas también viajaron siete: Rosángella Barbarbán, Ernesto Bustamante, Juan Carlos Lizarzaburu, Jeny López, Ana Obando, Leslie Olivos y Héctor Ventura.

Por Perú Libre viajaron al exterior María Agüero, Flavio Cruz, Américo Gonza, Alfredo Pariona, María Taipe y Edgar Tello; por el Bloque Magisterial están en la lista Elizabeth Medina, Francis Paredes, Alex Paredes, Germán Tacuri y Lucinda Vásquez; por Avanza País están los nombres de Rosselli Amuruz, Patricia Chirinos, José Williams Zapata y Norma Yarrow; por Renovación Popular están José Cueto, Milagros Jaúregui, Alejandro Muñante y Jorge Aponte.

Por la bancada de Alianza para el Progreso (APP) han viajado Lady Camones, Magaly Ruíz, Eduardo Salhuana y Cheryl Trigoso; por Podemos Perú figuran Kira Alcarraz, Heidy Juárez y Enrique Wong.

Mientras que por Somos Perú están Alfredo Azurín, Esdras Medina y Hitler Saavedra; así como Isabel Cortez (Juntos por el Perú) y Elías Varas (Perú Bicentenario).

Finalmente, también se trasladaron al extranjero legisladores no agrupados: Luis Cordero Jon Tay, María Cordero Jon Tay, Edward Málaga, Flor Pablo Medina y Susel Paredes.

La congresista Isabel Cortez (Juntos por el Perú) viajó a Francia. (archivo Congreso)

ANÁLISIS

Para el analista político Alonso Cárdenas, se debe conocer con claridad cuáles son los resultados de los viajes al extranjero que realizan los congresistas, pues estos se pagan con los impuestos de todos los peruanos.

“Si uno hace viajes con recursos públicos, debe rendir cuentas y tiene que haber un planeamiento mínimo, porque esos viajes no se pueden improvisar, debe haber una estructura”, indicó.

En diálogo con Correo, el politólogo consideró que los legisladores deben informar a la ciudadanía por qué son tan necesarios e indispensables los viajes que realizan. Sin embargo, recordó que en el Parlamento “reina la cultura del secretismo”, por lo que es difícil saber con exactitud el resultado y/o justificación de esos viajes al exterior.

Desde su punto de vista, más allá de los gastos que puedan suponer los viajes de los congresistas, lo importante será conocer cuáles son los objetivos y si estos se alcanzaron.

“Todo parece indicar que son viajes de placer, de vacaciones, de turismo. Se busca justificar alguna reunión internacional para irse a trabajar y no tiene ninguna utilidad para la ciudadanía en general”, cuestionó.

Además, dijo que considerando la situación que vive el Perú con el dengue, la inseguridad alimentaria, la crisis económica, la inflación, entre otros, con mayor razón se debe hacer público la justificación de los viajes.

“Debería estar totalmente transparentado, porque se van a Europa, Egipto, Rusia. Hay secretismo y no sabemos la inversión vale la pena o no, porque se tiene que decir con anticipación. No hay transparencia, algo que debe tener todo estado democrático”, indicó.

Finalmente, Cárdenas sostuvo que la gran mayoría de los peruanos no llega a fin de mes, mientras que los congresistas, quienes son los representantes del pueblo, viven viajando y disfrutando con dinero que no les pertenece.

“Creo que es un mensaje de desprecio, una falta de respeto muy grande que tienen los congresistas hacia sus electores, porque a ellos se deben, pero una vez que llegan a su curul se olvidan de todas sus promesas”, afirmó.