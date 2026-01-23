El Poder Ejecutivo oficializó la denominación del año fiscal a través del Decreto Supremo Nº 011-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma establece que el nombre será ‘Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia’, según lo dispuesto por el gobierno del presidente José Jerí.

El decreto, que cuenta también con la refrenda del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, señala que esta denominación deberá figurar de manera obligatoria en toda la documentación oficial de las entidades del Estado.

Cabe mencionar que también se encargó al Ministerio de Cultura su traducción a las lenguas indígenas u originarias, conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú.

En los considerandos, el Ejecutivo sustenta la elección en el Eje 3 de la Política General de Gobierno 2025-2026, referido a la “Transición Democrática y Reconciliación Nacional“.