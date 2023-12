La investigación sobre la presunta organización criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, avanza. Sin embargo, nuevos indicios del caso apuntan de manera negativa a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Y es que de acuerdo con penalistas consultados por Correo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, debería iniciar una indagación preliminar contra los miembros de la institución encargada de nombrar a fiscales y jueces en el Perú.

El motivo: La tesis fiscal del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) sostiene que el exministro Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón habrían intercedido ante la JNJ para lograr la designación de Patricia Benavides como fiscal suprema y de Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público (MP).

Juan Carlos Villena es el fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Patricia Benavides. (Ministerio Público)

ARGUMENTOS

“Él (fiscal de la Nación) debería ya iniciar una indagación preliminar, porque no hacerlo sería desconocer la hipótesis de investigación de la Fiscalía e implicaría excluir de la investigación a Hauyón y a Garrido Lecca”, así respondió el penalista Andy Carrión al ser consultado por el inicio de una indagación a los miembros de la JNJ.

En diálogo con Correo, el abogado consideró que la pesquisa contra la JNJ debería iniciar si se toma en cuenta que existe la declaración de un colaborador eficaz que señala de manera expresa la participación de los magistrados de la Junta.

“No solo está la declaración de un colaborador, sino además la propia estrategia del caso”, remarcó en referencia a que la autorización judicial para allanar inmuebles el último martes tenía entre sus elementos de convicción que se influenció a la JNJ para nombrar a Benavides y a Fernández Jerí.

Además, recordó que la Fiscalía abrió investigaciones preliminares en otros casos “por mucho menos”.

En un sentido similar se pronunció el penalista Luis Lamas Puccio sobre la facultad que tiene el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para iniciar una indagación preliminar a la Junta.

“Claro (debe abrir una investigación), porque tomar las declaraciones a los miembros de la JNJ lo tiene que hacer un fiscal supremo. Si bien hay descargos de los miembros, es un dicho a través de un comunicado y eso tiene que estar plasmado en las investigaciones y tiene que ser un fiscal el que tome la declaración”, sostuvo.

En esa línea, resaltó que la presunta interferencia de dos investigados para que Benavides y Fernández sean nombrados en tan importantes cargos, tiene que haber sido hecha sobre terceras personas para que tomen una decisión de manera particular.

“En esa investigación se tiene que conocer las personas que habrían participado de manera recíproca y esa reciprocidad implica tantos a quienes gestaron las influencias, así como los que recibieron esas influencias”, afirmó.

Es decir, desde el punto de vista del abogado Lamas, ambas partes deberían formar parte de las indagaciones, porque de lo contrario, no existiría sustento en la hipótesis fiscal.

“No tiene sentido indagar en los que habrían gestado las influencias, pero no solo los que fueron objeto de estas”, agregó.

Hernán Garrido Lecca, exministro aprista, es sindicado de haber intercedido ante la JNJ para nombrar a Benavides como fiscal suprema.(Foto: Difusión)

DESCARGOS

El exministro Hernán Garrido Lecca, uno de los dos sindicados de interferir en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema, ya se encuentra en el Perú.

Él se encontraba en España desde el 29 de noviembre, pero retornó ayer por la mañana y fue abordado por un reportero en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Creo que todo el país sabe cuál es la organización criminal que intenta tomar el poder en el país”, respondió de manera sucinta.

Además, tomó en broma las imputaciones que le hace la Fiscalía sobre el caso.

“Tendría que haber hipnotizado a los miembros de la JNJ para que la nombren (a Benavides) por unanimidad”, dijo.

Más tarde, volvió a calificar de “ridículas” las afirmaciones del Ministerio Público para el allanamiento que se realizó la madrugada del martes.

“Lo que tenemos claro es que la JNJ ha desbaratado los argumentos presentados por la Fiscalía para obtener el allanamiento, por lo tanto, este es ilegal. Yo creo que el juez ha sido sorprendido. Vamos a seguir todas las acciones legales, vamos a jugar en todas las canchas, en todos los arcos”, indicó a RPP.

También se refirió a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien conoció hace muchos años.

“Fue hace 20 años, Rafael Vela era muy joven y era juez en un juzgado contencioso-administrativo. Yo lo conocí, incluso almorzamos alguna vez (...). Me parece que él fue (quien me presentó a Patricia Benavides). Fue en un restaurante, me parece que fue en el restaurante San Isidro”, dijo.

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha optado por mantenerse en silencio desde las nuevas diligencias. Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec

CAMBIOS

Por otro lado, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, continúa realizando cambios desde que inició su gestión.

El más reciente fue dejar sin efecto el nombramiento y la designación del fiscal adjunto provincial Guillermo Vicente Silva Loli en el Eficcop.

Dicha medida se oficializó ayer a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 3552-2023-MP-FN, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Su salida se da luego de que el fiscal Silva sea mencionado en la resolución de allanamiento de los domicilios de los investigados en el caso Benavides.

Según el documento, el fiscal operaba como los “ojos y oídos” de la presunta organización criminal.

Además, en la tesis fiscal se relata que Silva Loli ingresó al Eficcop a través de Claudia Ruíz Mesías, compañera de promoción de universidad y esposa del fiscal Ricardo Dulanto Ysla, quien es cercano a Benavides.

También se da cuenta de que antes de ser nombrado en el grupo que encabeza Marita Barreto, recibió la llamada del fiscal Dulanto.

“Voy a hablar con el doctor Marco Huamán para que haga tu propuesta con la fiscal de la Nación, pero eso sí, tú vas a ser nuestros ojos y oídos en el Eficcop”, sostiene la hipótesis fiscal.

Por otro lado, Juan Carlos Villena también hizo un cambio en la jefatura de la Oficina de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones, adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación.

El puesto era ocupado hasta hace unos días por el fiscal superior titular Edgard Alfredo Rebaza Vargas, nombrado por Benavides en 2022.

Sin embargo, el cargo ahora se encuentra en manos de la fiscal adjunta suprema titular, Ellyde Secilia Hinojosa Cuba, de acuerdo con una resolución publicada el sábado 16 en el Diario El Peruano.

Cabe precisar que Rebaza retornará como fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal.