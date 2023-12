La investigación sobre la presunta organización criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, va revelando más indicios que comprometen su participación en una trama de corrupción.

Y es que de acuerdo con la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón habrían intercedido ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución encargada de nombrar jueces y fiscales, para lograr la designación de Benavides como fiscal suprema, lo que le permitió finalmente ocupar el cargo más importante en el Ministerio Público (MP).

Este es el organigrama de la red criminal que habría liderado Patricia Benavides.(Infografía: Diario Correo)

IMPUTACIONES

Los hechos antes mencionados se conocieron luego de que el MP, desde las 2 de la mañana de ayer, realizara un operativo de allanamiento en cinco viviendas de propiedad de cuatro investigados vinculados al caso de Benavides.

Según la resolución judicial de 127 páginas a la que accedió Correo, el juez Raúl Justiniano autorizó la diligencia solicitada por el fiscal provincial Freddy Niño Torres para un allanamiento con fines de incautación de bienes muebles en los distritos de Miraflores, Santa María del Mar, San Isidro, Surco y Lima.

El registro domiciliario y la incautación comprende bienes, documentos, joyas, dinero, dispositivos celulares, equipos informativos o cualquier objeto vinculado al caso.

Los domicilios allanados pertenecen a Hernán Garrido Lecca (exministro del segundo gobierno de Alan García), José Luis Hauyón (abogado), Rudy Aguedo del Castillo (exasesor de la Autoridad Nacional de Control del MP) y Claudia Ruíz Mesías (Esposa del fiscal Ricardo Dulanto).

Los mencionados son investigados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en modalidad de organización criminal, pues todos formarían parte de una red que lideró Patricia Benavides (ver infografía).

Tanto Garrido Lecca como Hauyón Dall´Orto habrían interferido ante la JNJ para lograr el nombramiento de Benavides como fiscal suprema titular, con la finalidad de que cuando sea designada fiscal de la Nación, ellos puedan concertar y coordinar con ella la destitución de Rafael Vela Barba como jefe del Equipo Especial para el caso Lava Jato.

Así lo revela la declaración reservada del colaborador eficaz con código CE-33-2023-EICCOP del 1 de diciembre.

A este elemento se suma la declaración testimonial que dio el ahora suspendido fiscal Rafael Vela, quien relató que en el 2022 el exasesor fiscal Jaime Villanueva le comentó que Garrido Lecca y Hauyón “habrían sido decisivos para el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema, por lo que ella se sentía permanentemente en deuda con ellos”.

El Poder Judicial autorizó el allanamiento de cinco inmuebles vinculados al caso de Patricia Benavides.

FACTOR VELA

La interferencia para que Benavides sea nombrada fiscal suprema no sería la única imputación contra Garrido Lecca y Hauyón, sino también habrían intervenido ante la JNJ para conseguir el nombramiento de Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), institución que suspendió a Vela.

En su declaración testimonial, Vela dijo que los dos personajes mencionados estaban interesados en la investigación que se formalizó contra Garrido Lecca por lavado de activos en el caso Odebrecht, pesquisa que se encuentra en el despacho que dirigía.

Además, fue Benavides quien lo llamó para pedirle que reciba al abogado José Luis Hauyón del caso “Sodalicio”, pues este quería hacerle unas consultas. Cuando la cita se concretó, el letrado dijo que unas copias del caso habían sido anuladas por una Fiscalía Superior, por lo tanto, un fiscal provincial no tendría sustento para calificar un documento que ya no existía.

Posteriormente, cuando el exasesor Jaime Villanueva se encontró con Vela Barba, le comentó que Benavides “se encontraba muy incómoda” porque no se resolvieron los pedidos de los investigados.

Fue entonces que la exfiscal de la Nación se reunió con el exministro aprista y el abogado, oportunidad en que ambos le informaron que aprovechando la cercanía que tenía con el jefe de la ANC habían gestado un plan para suspender por la vía administrativa al fiscal Rafael Vela.

Finalmente, el 5 de octubre de este año la ANC del MP suspendió por ocho meses al coordinador del Equipo Lava Jato.

Tras conocerse una presunta interferencia en la JNJ para nombrar a Benavides como fiscal suprema y a José Jerí como jefe de la ANC, la institución emitió un pronunciamiento en el que aseguró que “realiza procedimientos de selección y nombramiento transparencia y no admiten interferencias en ninguna índole”.

Explicaron que la designación de Benavides tuvo un proceso de cuatro etapas: examen de conocimientos, evaluación curricular, resolución de un caso de carácter jurídico y una entrevista personal; mientras que para la selección de Juan Fernández hubo una evaluación curricular, estudio de un caso, sustentación de un plan de trabajo y una entrevista personal.

“La JNJ expresa su mayor interés en el esclarecimiento de señalamientos sobre interferencias en los concursos indicados, al mismo tiempo que respalda toda investigación al respecto, ofreciendo los medios a su disposición para ese propósito”, indicó la JNJ.

Rafael Vela Barba fue suspendido por ocho meses como fiscal. (Foto: Alessandro Currarino/GEC) LIMA, VIERNES 06 DE OCTUBRE DEL 2023. RAFAEL VELA, Fiscal superior coordinador. JEFE DEL EQUIPO ESPECIAL. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO

GRAVE

Otro de los hechos que menciona la resolución judicial de allanamiento que tiene que ver con una orden que habría dado Benavides.

En el documento se informa que el 26 de noviembre de este año, la exfiscal de la Nación utilizó el aplicativo Signal para enviarle un mensaje a su asesor Villanueva con la intención de reunirse.

En la cita le informó que se ejecutaría un operativo policial donde él era el objetivo, así que le ordenó que se interne en la clínica San Pablo, además de “que ya sabía lo que tenía que hacer”, en el sentido de que tenía que desaparecer su celular, documentación y cualquier otra cosa que pueda involucrarlos en actos ilícitos.

A este hecho se le suman las gestiones ilícitas que habría realizado Benavides junto a sus dos asesores Villanueva y Miguel Ángel Girao para concluir con el nombramiento de la fiscal Bersabeth Revilla, cuyo despacho tenía a su cargo la investigación en contra de su hermana, la jueza Emma Benavides.

El exasesor Girao propuso hacer un informe que concluya la baja producción que Revilla tenía en la Fiscalía, con el objetivo de utilizarlo como sustento para motivar la resolución de su conclusión en la designación.

Además, Garrido Lecca y Hauyón acordaron contratar al abogado Eduardo Roy Gates para defender la inocencia de Emma Benavides en los medios de comunicación.

La jueza Emma Benavides, hermana de Patricia Benavides, es sindicada de favorecer la liberación de narcotraficantes a cambio de dinero.

RESPONDE

El exministro Hernán Garrido Lecca, quien se encuentra en España desde el 29 noviembre, mostró su malestar por la investigación en su contra.

“Estoy anonadado, sorprendido, por lo ridícula de la argumentación para solicitar el allanamiento. Esto se basa en una solicitud de la Fiscalía al Poder Judicial argumentando que yo he sido parte de una organización criminal para influenciar a la JNJ en el nombramiento de la doctora Benavides como fiscal suprema ¿Ustedes creen que yo soy capaz de influenciar en siete magistrados con un currículum intachable de la JNJ que, por unanimidad, nombraron fiscal suprema a la doctora Benavides?”, expresó.

En diálogo con RPP, aseguró no conocer a Jaime Villanueva e incluso, dijo que no lo vio nunca. Sin embargo, reconoció que conoce al abogado Hauyón.

En otro momento, sostuvo que si es que conoció a la exfiscal de la Nación fue porque el suspendido fiscal Vela se la presentó.

“Si mal no recuerdo, porque yo sí conocí hace mucho tiempo a la doctora Benavides, quien me la presentó fue Rafael Vela Barba que en ese momento era juez de un juzgado contencioso administrativo y yo lo ayudé a leer unos balances. Por lo que recuerdo, aunque me puedo estar equivocando, él fue quien me presentó a la doctora Benavides”, indicó.

Por otro lado, la ANC informó la separación de Rudy Aguedo como funcionario de su institución tras conocer que es investigado por el MP.

De acuerdo con la tesis fiscal, él cumplía el rol de operador en la red criminal pues sería el enlace entre Juan Fernández Jerí y Patricia Benavides.

“Mediante los investigados Jaime Villanueva y Miguel Girao, con quienes coordinó directamente y trasladó los mensajes de la fiscal de la Nación a Juan Fernández para suspender al fiscal Rafael Vela”, se lee en el documento.

Al cierre de esta edición, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no emitió ningún pronunciamiento sobre las nuevas imputaciones en su contra.