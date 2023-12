La congresista Patricia Chirinos reconoció que sí se reunió con Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación y uno de los principales investigados por el caso de “La fiscal y su cúpula del Poder”, pero negó tener conocimiento de que Villanueva no era coordinador parlamentario.

Desde España, la integrante de la bancada de Avanza País indicó a RPP que, así como se reunió con el ex asesor de la inhabilitada titular del Ministerio Público, también tuvo reuniones “con todos los coordinadores parlamentarios”.

“Sí, y no solo con Villanueva sino con todos los coordinadores parlamentarios de todas las diferentes carteras. Recordemos que las denuncias que he puesto, que son 22, son mías. Incluso las he puesto antes de que existiera Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación (…) Nadie me dijo haz esto o haz lo otro, nadie me ha coaccionado, fueron mis decisiones y mi firma”, afirmó.

“El señor Villanueva se presentaba como coordinador parlamentario. Sinceramente, ahí, yo no sabía que el señor no era coordinador parlamentario, yo me he enterado ahora que era gerente”, agregó.

Como se sabe, la parlamentaria partió a España el último domingo, mismo día en que compartió un video indicando que había tenido conocimiento de que la Fiscalía allanaría su oficina y la detendría de manera preliminar. Esto sucedió después de que Villanueva la mencionara como una de las congresistas con las que se hacía coordinaciones de interés a Benavides a cambio de favores.

Chirinos y Villanueva conversaban sobre denuncias constitucionales

De acuerdo con lo que mencionó Chirinos, en las reuniones con el ex asesor fiscal, se conversaba sobre las denuncias constitucionales que ella presentaba ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. Según lo que contó, el funcionario le pedía “información” para ampliar las investigaciones fiscales.

“Lo que me pedía era si yo tenía más información respecto de cada denuncia que no la haya colocado en el documento para que ellos puedan ampliar la investigación. Eso exactamente”, comentó.

“Conversábamos sobre los temas de mis denuncias. Me pedían información si es que yo tenía algo más que no haya puesto en mis denuncias para que ellos puedan ampliar, cosa que no era así porque toda la información que tenía estaba en los documentos que presenté en la SAC”, acotó.

La congresista recalcó que no existió ninguna “negociación”, pues ella no tiene “ninguna denuncia, ningún proceso, nada abierto”.

“Aquí no ha habido ninguna negociación de nada, yo no tengo nada qué negociar con la Fiscalía porque yo no tengo ninguna denuncia, ningún proceso, nada abierto. He sido política por casi 20 años y no tengo denuncias, no tengo procesos, nada que la Fiscalía pueda ofrecerme a mí”, aseveró.

“Todos los coordinadores parlamentarios se acercan para pedir información, incluso de la propia PCM, ahí están los coordinadores parlamentarios todo el tiempo”, añadió,

Y resaltó que no tuvo sospechas de los intereses subalternos de la suspendida Benavides en ese tipo de reuniones, ya que estaba “concentrada” en sus denuncias.

“La verdad, estoy concentrada en mis propias denuncias. Como han visto, llego hasta el objetivo final como en el caso de Zoraida Ávalos. Durante estos últimos meses, he estado concentrada en la remoción de los miembros de la JNJ, que gracias a muchos congresistas esta no salió y se cayó, pero ya veremos más adelante”, concluyó.

