Texto: Sofía López y Gabriel Mazzei

Las urnas esperarán a los electores el 11 de abril, tal como está programado. Así lo anunció ayer la premier Violeta Bermúdez a pesar de que el Perú inició la segunda ola de la epidemia del COVID-19 con un notorio incremento de muertes, contagios, pacientes hospitalizados e internados en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

“Pese a la difícil situación de la pandemia, es compromiso del presente Gobierno llevar a cabo las elecciones, es decir, el 11 de abril en primera vuelta y el 6 de junio (una eventual) segunda vuelta”, afirmó la premier en conferencia de prensa.

Su pronunciamiento se dio luego de que Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), planteara postergar las elecciones ante la gravedad de la situación sanitaria.

“Sería imprudente desarrollar comicios en el contexto en que hospitales ya no tienen la capacidad de atender pacientes”, dijo Maguiña en 24 horas.

Además, consideró que las elecciones deberían desarrollarse en el mes de julio.

A esto se le sumó el oficio que dirigió el congresista Hipólito Chaiña (Nueva Constitución) a la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, expresando su preocupación por la falta de protocolos para los comicios.

Versiones extraoficiales señalaban que el tema de la postergación de los comicios se había tratado en el Consejo de Estado que se realizó el último lunes en Palacio.

Sin embargo, fuentes de este diario señalaron que en ningún momento el Gobierno deslizó esa posibilidad y, de recomendarse, la ONPE no lo permitiría.

Premier Bermúdez reafirma que las elecciones presidenciales se realizarán el 11 de abril

¿Motivos?. La jefa del Gabinete Ministerial detalló que hace unos días se reunió el Consejo de Estado, foro en el que también participaron autoridades electorales como el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“En ningún momento se ha planteado postergar las elecciones. Perú no es el único país que realizará elecciones”, precisó.

Bermúdez destacó que la ONPE compartió con la PCM los 7 protocolos que elaboraron y aprobaron.

Cabe precisar que estos son para los miembros de mesa, los votantes, seguridad en los locales de votación, observadores, personeros, personal electoral y periodistas.

Además, la premier anunció que el Consejo de Ministros aprobó la compensación económica de S/120 para los miembros de mesa que efectúen labores en cada jornada electoral.

“Estas elecciones se van a ejecutar en los próximos meses y serán 260 mil ciudadanos en el Perú y el extranjero los seleccionados”, sostuvo.

AVISO. Instantes antes de la conferencia de Bermúdez, otros integrantes del Gabinete habían adelantado que las elecciones no se postergarían.

El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, negó en RPP que el Gobierno tenga un plan para atrasar los comicios. “Las elecciones no se pueden retrasar, no se pueden cambiar las fechas. Hay una disposición constitucional que impide hacerlo, o sea... y no hay ninguna intención de hacerlo”, aseguró.

Días atrás, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, fue consultada sobre la posibilidad de un aplazamiento de los comicios: “(¿No habría ninguna alteración en las elecciones?) Hasta el momento”, respondió.

PROTOCOLO. Al respecto, el epidemiólogo Jorge Samamé opinó que sí es posible desarrollar las elecciones, sin embargo, advirtió que el riesgo de contagio siempre va a existir.

“El servicio electoral puede tener un protocolo, el detalle es que la gente lo respete. No hay que permitir las aglomeraciones”, indicó.

En diálogo con Correo, Samamé, médico del Instituto Carrión, consideró que los protocolos ya aprobados por la ONPE ayudarán mucho, sin embargo, recomendó que cada elector lleve su lapicero para votar.

En otro momento, se refirió a la movilización del día de los comicios, pues muchos ciudadanos utilizan el transporte público para desplazarse, lo que significa la posibilidad de que se propague la infección.

“No hay un control sanitario. Hay cobradores, conductores y pasajeros que no utilizan el protector facial”, reclamó.

De igual modo, el experto en temas electorales, José Tello, señaló que una eventual propuesta para modificar el calendario electoral “tentaría contra la seguridad jurídica”.

Además, recordó que la ONPE ya tiene protocolos establecidos. “Ahora, el gobierno debe realizar una campaña de concientización”, apuntó.

Por su parte, el constitucionalista Víctor García Toma sostuvo que pese al incremento de contagios, se pueden llevar a cabo los comicios, siempre que se cumplan los protocolos.

“Es importante que las autoridades electorales y sanitarias se reúnan para definir algunos lineamientos adicionales a fin de asegurarse que la población cumpla y no genere aglomeraciones el día de las elecciones”, aconsejó.