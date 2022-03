El congresista Carlos Anderson dejó de pertenecer a Podemos Perú. Este es el análisis de su salida y de lo que viene aconteciendo con el gobierno de Pedro Castillo.

¿Por qué venta de Podemos? ¿En las votaciones, su postura era distinta al resto?

Cuando estuve en la bancada siempre se respetó mi punto de vista, que era divergente. Pero en los últimos dos o tres meses se volvió sistemáticamente. Ellos estaban en una elección y yo en otra. Desde el primer día dije que siempre voy a votar por conciencia, pero se revela esto (de las visitas de Wong al MTC) ya mí ya todo el mundo le genera sospechas de que las votaciones tendrán una contraparte.

¿Cuál es esa contraparte?

La contraparte del acceso al poder, de puestos para sus amigos. Ante eso, el día lunes dije que me preocupaban las visitas y que iba a hacer las consultas del caso porque no se trataron de un tema menor.

¿Qué le dijeron? ¿Hubo respuesta de parte del partido sobre las visitas de Enrique Wong al MTC?

No, pero justo cuando hice el anuncio ante los medios, ese día, me fui a la Junta de Portavoces y apareció la señora Digna Calle, que es la tercera o segunda alterna. En el lugar, dijo “yo soy la oradora y hablaré a nombre del partido” delante de todo el mundo. Prácticamente, me desautorizó.

¿Usted siempre concurría como voz alternativa?

Claro. Ahí siempre hay un vocero oficial y otro alterno. José Luna casi nunca iba, entonces en su reemplazo iba yo. Los portavoces saben que es así. Puedes preguntarle y cualquiera te dirá que el hablante era yo en un 90% de los casos.

Digamos, ¿eso terminará su salida de Podemos?

No solo eso. Pero cuando ocurrió ese incidente, inmediatamente pidió las explicaciones de cómo la segunda alterna tenía preeminencia sobre el primer vocero alterno. Quería que me explicaran cuál había sido el criterio. También pedí explicaciones sobre las visitas de Wong al MTC, sus reuniones y el nombramiento de su asesor como presidente del directorio de Enapu. Pero nunca tuve respuesta.

¿A quién le pidió?

A José Luna ya Wong, pero nunca llamaron. Nunca dijeron nada.

Con todo esto, ¿cree que el Gobierno está comprando a congresistas, como en el caso de ‘Los Niños’? ¿No cree que ocurre en Podemos?

No quiero hacer sospechas tan contundentes. Evidentemente, todo esto requiere evidencias que yo no tengo. Evidencias tangibles que pueden ser sancionables o punibles. Sin embargo, me parece claro que este Gobierno, como otros pero este de forma más descarada, hace uso de todo lo que significa el poder para generar alianzas y otras cosas por el estilo. No hay otra forma de entender, por ejemplo, que le dieran el estreno a una persona como Valer de esta bancada democrática. Es evidente que utilizan las manijas del poder para lograr sus objetivos políticos.

¿No cree que una de esas manijas pudo haber sido el caso de ‘Los Niños’?

No lo sé y no quiero afirmarlo. Requiere una investigación.

¿Usted sospecha, digamos, de la compra de congresistas?

Bueno, por supuesto, hay cosas que requieren explicación y aclaración.

¿El Gobierno hace uso de su poder para recibir el apoyo de congresistas entonces?

Esos votos duros no son espontáneos. Son producto de negociación pura y dura.

¿A qué se refiere con esos votos duros?

Bueno, tratan de comprar 87 votos contra la vacancia. Están los votos de Perú Libre, cuántas veces aparentemente se han querido romper, el voto de Perú Democrático, de Somos Perú, los de Juntos Por el Perú, entre otros.

¿Y en Podemos también?

Eso ellos lo tienen que responder, no yo.