Más de 30 sueldos mínimos son los que la presidenta de la república, Dina Boluarte, aspira a ganar al mes. El informe que pidió su gestión, a través de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es claro: la dignataria ya no debería cobrar S/16 000 mensuales sino S/35 568.

El documento elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por José Salardi, toma en cuenta dos únicos componentes: los salarios que perciben los otros jefes de Estado en América Latina y la remuneración de otros altos funcionarios peruanos, entre ellos, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Ya enviado el informe, la decisión depende exclusivamente de la PCM; es decir, del propio Ejecutivo.

A NIVEL REGIONAL

Ni el desempeño ni los resultados de la era Boluarte, materializados en porcentajes o cifras desde que asumió en reemplazo de Pedro Castillo, fueron puestos a consideración en el informe del MEF.

Muchos consideran que su ineficiencia de gestión no amerita ningún aumento.

La elaboración del documento estuvo a cargo de la Dirección de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y lleva la firma de su director, Fernando Arnold Jachilla Villanueva.

La evaluación solo somete a consideración dos factores. En un primer punto, señala que para definir una compensación económica competitiva para el presidente de la república, “el primer componente de la metodología consiste en un análisis comparativo de una muestra de doce países en América Latina”.

Según indica, este estudio no solo examina los salarios brutos mensuales ajustado por el Poder de Paridad Adquisitivo (PPA), sino que también considera el contexto económico de cada país y el costo de vida, “con el objetivo de evaluar la competitividad de los salarios presidenciales a nivel regional”.

En este marco, el informe recoge un cuadro comparativo de los salarios presidenciales en Latinoamérica (en dólares), ocupando el primer lugar el dignatario uruguayo Luis Lacalle Pou (22 289 USD).

La figura presidencial peruana, del otro lado, aparece en penúltimo lugar (4 327 USD). Se añade, en esta línea, que considerando el ajuste por PPA, “el salario presidencial promedio en estos 12 países de América Latina asciende 4 706 USD/PPA, lo que es un equivalente a S/37 361”. Y agrega: “Este valor sirve como un indicador para evaluar la competitividad y razonabilidad de la compensación presidencial en el Perú”.

COMPETENCIA

Finalmente, en un sentido práctico, se toma en cuenta un segundo componente: la revisión de las remuneraciones de funcionarios públicos. Aquí, se toma en cuenta la documentación enviada por la PCM.

El organismo liderado por el premier Gustavo Adrianzén aludió al literal a) del artículo 4 de la Ley N° 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado, el mismo que “establece que las remuneraciones del ‘a) El Presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio de la Nación (…)”.

Por ello, sostuvo el MEF, el presidente de la república siendo la máxima autoridad del país y encargado de dirigir la política general del gobierno, “en términos de jerarquía y responsabilidad, su cargo es superior al de los ministros de Estado, por lo que su compensación económica debería reflejar esta preminencia”.

“Estas compensaciones económicas permiten establecer umbrales remunerativos dentro del sector público y constituyen un referente para determinar una compensación acorde con la magnitud de las responsabilidades y la complejidad del cargo del Presidente de la República”, puntualiza.

Se toma en cuenta, asimismo, que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) perciben un salario de S/35 017, los magistrados del TC, la misma cifra, y los ministros de Estado S/30 000. Siguen en la lista los viceministros con S/28 000 y el presidente de OSINERGMIN, OSITRAN, SUNASS, del Tribunal Fiscal, de la ONP y del SMV con la misma cantidad.

“En este contexto, se ha definido la progresión salarial de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo considerando la jerarquía y responsabilidad de cada puesto. Se ha mantenido la forma parabólica en la distribución de la compensación económica, asegurando una transición salarial progresiva y coherente entre los niveles analizado”, se indica.

CAMBIOS

La diferencia entre el salario pretendido por la mandataria y el que percibe actualmente, de S/16 000, es de S/19 568. El cambio surge a catorce meses de culminar la gestión de Boluarte Zegarra.

La cifra a la que aspira, de S/35 568, comprende casi 32 sueldos mínimos considerando la unidad de esta: S/1130.

El exministro de Economía y Finanzas (MEF) David Tuesta sostuvo que una vez enviado el informe de la cartera, que lleva por fecha el 28 de abril, no hay un plazo establecido para que la PCM pueda evaluarlo. En diálogo con Canal N, explicó que la iniciativa bien podría desestimarse en alguna eventual sesión del organismo.

“Pasar de 14 a casi 32 sueldos mínimos mensuales colocaría al Perú con el salario presidencial más alto de Latinoamérica en términos relativos. ¿Eso es razonable?”, cuestionó.

Además, sostuvo que de producirse este cambio, Boluarte lideraría el sueldo más alto en cantidad de salarios mínimos acumulados.

Quizá por ello, en el marco de las críticas, la presidenta Dina Boluarte salió ayer, en horas de la tarde, a brindar declaraciones en un mensaje a la Nación.

Allí, anunció el cierre de catorce programas que pasarán a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que será ahora una unidad central de inversión pública. “Esta medida permitirá ahorrar S/ 2500 millones este año y S/ 4000 millones cada año desde el 2026”, complementó.

“Prometimos salir de la recesión y juntos lo hemos logrado, no fue obra del azar como algunos distraídos dicen por allí ni un simple efecto rebote. Eso no sucede en los países, quizás sucede cuando hacen dieta y tienen el efecto rebote, pero en temas serios así no funcionan los países”, señaló.

Respondió, además, las voces críticas a su mandato: “A esas voces mezquinas les decimos: lean un poquito más y entérense con números. No quieren reconocer el esfuerzo del Gobierno, el esfuerzo del pueblo peruano. Esta recuperación es mérito del trabajo de todos, del Gobierno, de los empresarios, de los emprendedores, de los trabajadores, del Congreso, de los gobernadores, de los alcaldes provinciales y distritales, y sobre todo de cada peruana que nunca dejó de apostar por su país”.