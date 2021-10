Por Clorinda Flores y Erik Rivera

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima recaudar S/12 mil millones más al año (1.5% del Producto Bruto Interno, PBI) con los ajustes que realizaría al Impuesto a la Renta (IR) que se aplica a las personas naturales y empresas, principalmente las mineras.

Ello sucedería, claro está, si el Congreso accede al pedido del Gobierno de otorgarle facultades para legislar en materia tributaria.

En rueda de prensa, ayer, el ministro de Economía, Pedro Francke, dio algunos alcances del tema.

Precisó que la idea es que las personas naturales que ganen más de S/300 mil al año paguen más IR.

En cuarta y quinta categoría del IR (al trabajo) se aplican cinco tramos, siendo 8% el mínimo y 30% el máximo.

Es decir, los que ganan más de S/300 mil pasarían a pagar entre 31 a 35%. “Representan el 0.05% del total de contribuyentes del país”, agregó Francke.

Alquileres

Francke explicó, además, que se busca ajustar el régimen del IR de primera y segunda categoría, que en la actualidad tiene una tasa imponible de 5%, adelantando que podría subir hasta 10%; es decir, el doble.

Pagan IR de primera categoría las personas que alquilan bienes, principalmente casas y terrenos, entre otros.

El IR de segunda categoría corresponde a los ingresos que provienen de la venta de bienes de capital (bienes inmuebles).

Al respecto, Francke indicó que el planteamiento del MEF para conseguir facultades legislativas se orienta a reducir la brecha entre la tasa de las rentas de capital (5%) y la tasa de las rentas de los trabajadores, entre 8% y 30%.

Dijo que una persona que hace mucho dinero en la bolsa de valores, comprando y vendiendo acciones, paga 5%, lo “que no nos parece justo”.

“Pero puede haber tasas progresivas, el que tiene un carro que vale, no sé, 200 mil dólares o 150 mil dólares, yo veo unos carros en las calles que la verdad me pican el ojo y me hincan el hígado, bueno, podrían pagar un poquito más”, señaló de forma polémica.

Minería y estabilidad

Francke afirmó que el tema central del pedido de facultades legislativas es el régimen fiscal de la minería. “Hoy, el Perú tiene la ventaja de que el precio del cobre está elevado, a $4.60 la libra, aproximadamente. Nuestros estudios indican que hay un margen para aumentar un poco la tasa de los que tienen ganancias operativas grandes”, señaló.

Precisó que para la Regalía Minera se busca incrementar el porcentaje mínimo que se aplica sobre las ventas (1%).

También se quiere subir el Impuesto Especial a la Minería a las empresas que tienen los tramos más altos de utilidad operativa, que, según Francke, es más de 80%. “Hay 20 tramos”, precisó.

“No estamos proponiendo crear nuevos impuestos, simplemente la idea es que para los que tienen altos tramos de ganancias se pueda incrementar la tasa. Este es el régimen que se estableció en el 2011 y la idea es perfeccionarlo”, afirmó.

En efecto, en el gobierno de Ollanta Humala se contempló un pago de regalías de entre 1% y 12% a las utilidades operacionales de las mineras que no tienen contratos de estabilidad tributaria.

Así, si las mineras elevan hasta 10% sus utilidades, entonces pagan una regalía de 1%, pero si ganan más de 80% pagan una regalía de 12%.

Sin embargo, Francke adelantó que aún no se tiene las tasas específicas que se aplicarán a la minería porque aún se está trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya misión está en el Perú hace ya dos semanas.

El ministro también dijo que se respetarán los contratos de estabilidad tributaria y que si es necesario un incremento de impuestos a las empresas que tienen este beneficio, debe ser el fruto de una renegociación.

Congreso en espera

Entre tanto, las diferentes bancadas del Congreso recién adoptarán la próxima semana una postura sobre el pedido del Ejecutivo.

La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) refirió que su grupo político aún no define una posición, pero a título personal consideró que no entregaría las facultades requeridas por el Gobierno.

“(Lo veo complicado porque es) peligroso dar facultades a una persona que no gobierna”, indicó.

Similar opinión tuvo Carlos Anderson. El legislador de Podemos indicó que no está de acuerdo con entregar facultades sobre la reforma tributaria, debido -entre otras razones- a que no existe confianza con el Ejecutivo.

“No estoy de acuerdo. Para poder brindarle facultades legislativas debe haber realmente confianza. No es un buen momento para plantearlas debido al contexto económico”, manifestó.

Agregó que “somos un país con un tremendo potencial que no hace nada por atraer la buena inversión ni promoverla” y que, por el contrario, la ahuyenta.

Por su parte, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, indicó que su agrupación política recién evaluará el pedido de facultades y decidirá desde la primera semana de noviembre.

“Vamos a revisarlo porque es un tema técnico y hay que verlo con minuciosidad. La otra semana tendremos una idea”, refirió a Correo.

Horas antes, la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Monteza, aseguró que su grupo de trabajo analizará la viabilidad de dicho proyecto enviado por el Ejecutivo y lo revisará minuciosamente con personas “entendidas”.

“Estamos evaluando técnicamente para ver si se le da las facultades. Creo que esto hay que analizarlo muy bien con personas entendidas en la materia para poder determinar si es factible o no”, manifestó.

Al respecto, la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, opinó que el pedido de facultades derivado al Legislativo deberá continuar su procedimiento para finalmente ser evaluado por la Comisión de Economía.