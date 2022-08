El presidente de la República, Pedro Castillo, recurrió -una vez más- a su habitual discurso de victimización para justificar las investigaciones por corrupción que la Fiscalía inició en su contra.

“Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este Gobierno porque vengo del campo”, afirmó.

Desde una actividad en Sechura, Piura, el mandatario aseguró que se ensañaron con su Gobierno porque estamos en una época totalmente racista y porque no habla como los demás.

“Porque no me siento a esas mesas opulentas como ellos. Yo camino como el pueblo, no me voy a separar de mi pueblo que me ha elegido”, sostuvo.

QUEJA

En otro momento, el presidente Castillo arremetió contra los medios de comunicación, precisamente, el domingo varios programas periodísticos emitieron nuevas revelaciones que vinculan aún más al mandatario con los hechos de corrupción.

“A veces se le quiere emborrachar al pueblo con falsas noticias, el pueblo sabe a qué hemos venido”, dijo.

Además, señaló que ha pasado un año desde que inició su gestión y que existe un sector de la población empecinado (en atacarlo).

Por ello, se refirió a la diligencia que hizo la Fiscalía en Palacio de Gobierno para buscar detener a su cuñada Yenifer Paredes.

“Ese sector ha entrado a Palacio, a mi propio dormitorio. Desde acá insto a las autoridades a que dejemos de hacer eso”, reclamó.

Por otro lado, Castillo Terrones le envió un mensaje a los ministros que no trabajen y no respondan al pueblo, discurso que también utiliza con frecuencia.

“Lo vamos a lamentar”, dijo.