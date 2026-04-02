Por: Stephany Curo y Sofía López

El ciclo de debates presidenciales culminó ayer con la participación de once candidatos a lo largo de dos ejes principales: educación y empleo.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Lima en el distrito de San Borja. Esta vez, no solo el prófugo Vladimir Cerrón (Perú Libre) fue el único ausente.

AUSENCIA. El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, no acudió a la primera parte del debate.

“Denunciamos los hechos que vienen impidiendo el libre tránsito, de nuestro candidato presidencial, hacia el lugar donde se desarrollará el debate”, informó el partido, diez minutos después de iniciada la actividad, vía X.

Según detalló, hubo un “cambio del flujo vehicular de sur a norte (…) generando retrasos significativos” y “grupos de manifestantes en la zona de peaje”.

Finalmente, Nieto, que vive en una playa del sur, antes de ingresar a las instalaciones, afirmó que hubo una “actitud antidemocrática de (Rafael) López Aliaga bloqueando carreteras”.

Pero no fue el único comportamiento lamentable. César Acuña se dedicó a leer de paporreta todas sus propuestas, Ricardo Belmont advirtió que revisará señales que usan los canales de TV en el Perú y Rosario Fernández dio cuenta del insólito número de peruanos en la informalidad: Nada menos que “70 mil millones”.

Educación, innnovación y tecnología

Terna 1

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

El candidato Massé se comprometió a “llevar internet a cada rincón del país”, así como “uniformes, útiles y alimentación sin pagar un centavo”.

Sobre esto último, detalló que el “43.7% de los niños sufren de anemia”. Por ello, afirmó que usará “la tecnología para monitorear la hemoglobina en tiempo real y darles tratamiento integral”.

Sobre el sector salud, indicó que erradicará “la ceguera por cataratas”. Luego, señaló que impulsará y usará el internet satelital “para que los niños tengan clases dignas y las postas realicen diagnósticos a tiempo”.

“Traigo tecnología que yo mismo he probado en el barro y las alturas”, acotó.

José Williams (Avanza País)

El postulante Williams afirmó que impulsará “la educación de calidad, con pensamiento crítico, educación financiera, deporte y tecnología”.

“No voy a permitir que a nuestros hijos les llenen la cabeza de ideologías, serán formados en valores”, agregó.

Luego, indicó que creará “universidades y centros de enseñanza intermedio o técnicos” para los jóvenes. “Deseamos ampliar las becas en una tercera parte más y bajar a Beca 16″, acotó.

También propuso aumentar la propina a los jóvenes que hacen servicio militar y darles un salario mínimo vital de S/1100 para que estudien. “Tendremos cada semestre 20 mil jóvenes que van a mejorar la PEA nacional”, puntualizó.

Terna 2

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

El candidato sostuvo que existen universidades enfocadas en el futuro. Sin embargo, agregó que “las universidades particulares, en especial la del señor César Acuña, reciben millones”.

“Esas universidades no enseñan lo que debe ser, como la minería industrial, solo enseñan contabilidad, derecho y administración”, remarcó.

En ese sentido, recordó que la educación no solo es memorizar, sino crear nuevos productos.

Además, resaltó que se debe cambiar la educación con innovación: “Educar es innovar tecnología, es la única manera de desarrollar economía”.

César Acuña (APP)

Durante su exposición, el candidato leyó, de principio a fin, todo su discurso, en el que no se refirió a ninguno de sus contendores.

“La educación no puede ser un privilegio, debe ser una oportunidad para todos. Yo no hablo de la educación desde el escritorio”, dijo.

Además, subrayó que tiene 45 años educando a jóvenes.

“Es inaceptable que los niños no comprendan lo que leen. En mi gobierno vamos a revertir esta realidad, porque la educación es mi prioridad”, exclamó.

Añadió que renovará tablets cada año, entregará laptops a los profesores y asegurará Internet y luz en todos los colegios.

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)

El candidato comenzó su discurso con una clara alusión a César Acuña de APP.

“Hay partidos chatos de integridad que han hecho de la educación un negocio, prometen plata como cancha, pero donde gobiernan solo dejan inseguridad y pobreza”, afirmó.

Desde su punto de vista, “la educación sigue preparando a los hijos para una educación que no existe”.

Añadió que duplicará las becas del programa Beca 18, pero que también ejecutará el programa de becas por impuestos, para que el sector empresarial se comprometa con la educación.

“La educación y seguridad será nuestra prioridad”, aseveró.

Terna 3

Rosario Fernández (Un camino diferente)

Fernández propuso “capacitación permanente y actualizada” para los docentes. “Cada maestro tiene que atender a un hacinamiento escolar que el Estado está en imposibilidad de atender”, sostuvo.

También se comprometió a implementar “plataformas digitales actualizadas mundiales (...) en todos los colegios”.

Luego, indicó que “las empresas de telefonía que operan en el Perú tienen que estar obligadas a servir al Estado, para que sigan funcionando aquí, y proveer internet en todo el Perú”.

“Vamos a invertir en innovación del 0.2% al 2%, en bachilleratos automaticos y titulación gratuitos”, agregó.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

El postulante Belmont indicó que los “maestros jubilados, que ganan S/500 y S/700 como máximo, habría que proponerles que su sueldo sea, por lo menos, como los del primer nivel de educación (sic)”.

Luego, rememoró su experiencia como escolar y anécdotas como candidato presidencial.

“Hubo uno en el colegio que, cuando yo iba corriendo a jugar pelota, me dijo ‘el que apurado muere, apurado vive y apurado se condena’. Desde ese día comencé a pensar que había que tener paciencia, prudencia y perseverancia en la vida”, narró.

En otro momento, sostuvo que “Ramón Castilla dio la pauta de lo que tenía que ser la educación: maestros bien pagados y niños queridos”.

Terna 4

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Belaunde utilizó parte de su discurso para referirse a las universidades de mala calidad.

Cabe precisar que en su terna le tocó debatir con José Luna, quien fue dueño de Telesup, universidad que levantó una fachada falsa en una de sus sedes para aparentar que tenía siete pisos.

“Hay universidades que dan títulos chatarra, que son el fondo de un partido político, que son parte del crimen organizado. Por eso la juventud está al final de la cola”, remarcó.

También recordó que en el Congreso se aprobó una ley para aumentar la pensión de los maestros, porque “ellos votan, pero no los niños”.

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

López-Chau envió un mensaje para sus contendores dueños de universidades.

“Hay quienes solo quieren lucrar con la educación. La verdadera democracia comienza en el aula. Ningún niño puede ser excluido de la innovación y la tecnología”, afirmó.

Agregó que convertirá a las universidades en plataformas científicas para potenciar las regiones y conquistar los mercados del mundo.

“Hay que dar un salto y ser un Perú industrializado. Necesitamos educación con calidad para que nuestros estudiantes sean creadores con tecnología”, concluyó.

José Luna (Podemos)

El candidato usó parte de su tiempo para referirse a su educación en la primaria y secundaria, periodo en el que aseguró vender mientras estudiaba.

“Como miles de provincianos que llegaron a Lima, yo logré salir adelante con mis hermanos”, afirmó.

Entre sus propuestas mencionó que duplicará las vacantes en universidades nacionales.

“Triplicaremos Beca 18 y crearemos Beca 25 para las maestrías. No vamos a perder a un médico o un economista por falta de dinero. También crearemos colegios politécnicos con tecnología, inteligencia artificial y más”, sostuvo.

Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Antonio Ortiz cuestionó a César Acuña, de APP. “Gracias al señor ministro de Acuña tenemos una desgracia. Para tener una cita en salud se necesitan de tres a cuatro meses”, dijo.

En ese sentido, aseguró que en su gobierno se dará atención prioritaria en los hospitales.

En otro momento, expresó que no viene a generar pobreza, sino riqueza.

“Crearemos parques industriales en cada región para generar más puestos de trabajo y que sean bien pagados. Se va a generar trabajo permanente”, resaltó.

Además, aseveró que priorizará las exportaciones para un crecimiento de entre el 6% y 7%.

José Williams Zapata (Avanza País)

El candidato destacó que la inversión privada y los emprendedores son fundamentales para generar empleo.

“Por eso necesitamos erradicar la extorsión, porque sin seguridad no hay garantía”, afirmó.

“Extirpar esa lacra será un cambio. Vamos a formalizar a 1.3 millones de trabajadores para que tengan CTS y seguro”, subrayó.

También propuso tasas preferenciales para las pymes y que en 48 horas puedan formalizarse. “Generaremos un nuevo código de trabajo para el emprendedor. Mi gobierno no perseguirá a las empresas, sino a los extorsionadores”, sostuvo.

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Armando Massé consideró que “el Perú trabaja duro, por lo tanto, necesita alegría”.

“Mi programa incluye festivales del emprendedor, no solo con conciertos gratuitos con el Grupo 5, Agua Marina, Pelo D’Ambrosio, William Luna, Deyvis Orosco, entre otros emprendedores y colegas del arte”, afirmó.

Añadió que en cada concierto que se realice se impulsarán las mypes locales.

“Es una decepción ver cómo en aeropuertos internacionales se vende comida mexicana, italiana y no la nuestra. Vamos a poner para vender ceviche, lomo saltado o juanes”, puntualizó.

Terna 2

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

López-Chau propuso la “descentralización” y “conquistar los mercados del mundo”. Luego, indicó que creará un “sistema de investigación, innovación y asistencia técnica” para los agricultores.

“Desplegaremos mil agrónomos jóvenes con las universidades públicas de cada región. Invertiremos en siembra y cosecha de agua”, señaló. En esa línea, aseguró que culminará con las obras Chavimochic, Chinecas, Majes-Siguas II, entre otras.

“No vamos a privatizar el Banco de la Nación”, aseguró en otro momento. También se comprometió a crear “unidades vecinales, en todo el país”, que otorgue servicios básicos “para mil o dos mil familias cada una”.

César Acuña (Alianza para el Progreso)

El exgobernador planteó un “crecimiento mínimo de 6% por año activando varios motores de la economía”, entre ellos, un “apagón regulatorio para simplificarle la vida a toda la inversión, eliminar más de mil barreras burocráticas y trabajar con el sector privado”.

Luego, prometió “veinte proyectos de irrigación por 20 mil millones de dólares” y dos millones de empleo en dicho sector. También garantizó el “impulso y apoyo a la minería formal”, así como la “masificación del gas en el sur a un precio justo”.

En otro momento, se comprometió a entregar “más de un millón de viviendas de la mano del sector privado” y “un bono joven que otorgará 100 mil soles como apoyo directo, y no reembolsable, para la compra de su primera vivienda”.

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

El candidato Nieto cuestionó que “no se aplique la ley” para que el 40% de las compras del Estado vaya dirigida a las mypes. “La ley existe, pero no se aplica porque tenemos un Estado que está lastrado por la corrupción”, sostuvo.

En esa línea, indicó que los “concursos y licitaciones se hacen de modo que sean los ‘amiguitos’ (de los funcionarios) quienes sean favorecidos”.

En otro momento, indicó que ejecutará el “Plan Pachacútec”, que proveerá energía eléctrica y agua y reservorios, así como proyectos de siembra y cosecha de agua a las comunidades altoandinas. Luego, sostuvo que otorgará “incentivos tributarios” a las empresas para que les ofrezcan su primer empleo a los jóvenes.

Terna 3

Rafael Belaúnde (Libertad Popular)

El candidato empezó su intervención rindiendo homenaje al exalcalde de Lima, Ricardo Belmont.

“Hizo una enorme obra pública que beneficia al día de hoy. Qué diferencia con Rafael López Aliaga, que no solo endeudó a la Municipalidad de Lima, sino que perdió los arbitrajes y no hizo ninguna obra pública”, aseguró.

Sobre la temática de empleo, desarrollo y emprendimiento, solo se enfocó en dar cifras ya conocidas y en describir la situación actual.

“No podemos permitir que el tren se nos pase otra vez. Si queremos tener más empleo, tenemos que tener mejor inversión privada. Recordemos que la informalidad genera injusticia”, dijo.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

El exalcalde le agradeció a Belaúnde sus palabras. “Tienes la clase de tu abuelo, con quien hacíamos deporte en el Club Regatas”, afirmó.

Aprovechó su tiempo para reclamar que un medio de comunicación falseó el símbolo de su partido.

“Ipsos y Datum coincidieron esta vez en decir que Ricardo Belmont, que tiene un alza en las encuestas, tiene un símbolo que usé hace 20 años”, cuestionó.

“¿Saben cuál es el problema? El país necesita recuperar los medios de comunicación para los peruanos”, agregó.

En ese sentido, aseguró: “Vamos a revisar todas las licencias en el MTC”. Añadió que la Constitución también será revisada.

Terna 4

Rosario Fernández (Un camino diferente)

La candidata Fernández afirmó que nuestra “economía se sostiene bajo 70 mil millones de peruanos obligatoriamente informales”.

En esa línea, denunció las extorsiones y la supuesta conducta “abusiva y opresiva” de la SUNAT. Por ello, indicó que, “en tiempo récord, Un Camino Diferente los va formalizar para que tengan sus derechos laborales”.

En otro momento, apuntó contra sus contrincantes. “Señor (César) Acuña, usted dijo que no iba a permitir obras inconclusas, pero son en su gobierno en las que se da”, indicó.

Luego, sobre la “falta de mano de obra calificada” en el país, indicó: “Uno de los grandes responsables es el señor José Luna, que fue desacreditado por la Sunedu. ¿Que pasó con aquellos estudiantes que quedaron en la calle?”, cuestionó.

José Luna (Podemos Perú)

Luna Gálvez anunció “incentivos” a las empresas a fin de que contraten a los jóvenes sin empleo. “El 30% de la planilla joven será asumida por el Estado, con ello lograremos tener a 100 mil jóvenes contratados, formalmente, cada año”, detalló.

También propuso entregar “un capital semilla para emprendimiento” al sector joven y “destrabar” la burocracia. Luego, respondió a las críticas sobre la nulidad del licenciamiento a su universidad, Telesup, años atrás, por parte de la Sunedu. Esto, mientras mostraba una fotografía.

“Esto es Telesup, no la narrativa que los bancos y las AFP han vertido (…). Pedían 20 millones para licenciar universidades. No pago coimas”, aseveró.

Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

El candidato Grozo propuso el programa “RUC 30 emprendedor con beneficios e incentivos”. En ese sentido, deploró la extorsión y aseguró que “el verdadero crimen no está en las calles sino en los escritorios del poder, en los pactos mafiosos y caviares corruptos que, en mi gobierno, los vamos a meter presos”.

Indicó que incentivará las becas para los jóvenes y fomentará el “trabajo para ellos”. Agregó que promoverá el turismo para “no tener tres millones sino treinta millones de turistas”.

Luego, apuntó contra uno de sus contrincantes: “(Jorge) Nieto dice que vino tarde porque estaba en la playa, mientras emprendedores, jóvenes y mujeres tienen que romperse los lomos para poder trabajar y llegar temprano a su trabajo”.