A tres días de realizarse el debate técnico entre los partidos que disputan el sillón presidencial -Perú Libre y Fuerza Popular-, las agrupaciones lideradas por Pedro Castillo y Keiko Fujimori, respectivamente, no esclarecen quiénes serán sus representantes para este domingo, a partir de las 7 p.m., en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Correo buscó insistentemente -y sin éxito- a ambos partidos para conocer quiénes participarán en el encuentro de grupos técnicos, que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de dar a conocer al país cuáles son las propuestas de los dos partidos en seis ejes temáticos (ver infografía).

Estos son: Perú rumbo al Bicentenario; salud y manejo de la pandemia; economía y promoción del empleo; educación, ciencia e innovación; lucha contra la corrupción e integridad ciudadana; y seguridad ciudadana y orden interno.

Farid Matuk, jefe del plan de gobierno del Frente Amplio, partido que se ha plegado a Pedro Castillo en esta segunda vuelta, dijo a este diario que el partido del lápiz viene definiendo qué representantes estarán el próximo domingo.

Matuk aclaró que el apoyo que brinda a Castillo es “externo” y destacó al equipo técnico que se ha sumado el pasado martes y que fue presentado en un evento en Puente Piedra.

Ellos son los excongresistas Hernando Cevallos y Juan Pari, además del exfiscal Avelino Guillén; el abogado Julián Palacín; el científico Modesto Montoya; Andrés Alencastre; la vocera de Juntos por el Perú, Anahí Durand, y la candidata vicepresidencial de Perú Libre, Dina Boluarte, entre otros.

Probablemente, algunos de ellos estarán presentes en el debate técnico en San Borja.

“Cada uno de ellos reúne las condiciones técnicas y profesionales de su sector para brindar su apoyo dentro del partido Perú Libre. Mi apoyo es por fuera”, añadió Matuk.

Entre tanto, el epidemiólogo Antonio Quispe, quien también se ha sumado al equipo de Perú Libre, señaló que en un eventual gobierno de Pedro Castillo, se tomarán decisiones basadas en la evidencia.

En esa línea, consideró que las cuarentenas “no tienen ninguna recomendación hoy en día” y, por lo tanto, esta medida, al igual que los toque de queda, no serían aplicadas nuevamente.

“En la primera ola, de repente (era) la mejor opción, hoy en día no. No tiene sentido, no hay forma de aplicar la cuarentena que se dio. Las evidencias han demostrado que los toques de queda lo único que hacen es favorecer las aglomeraciones. No es algo que contribuya; por el contrario, favorece a las aglomeraciones”, apuntó Quispe a RPP.

OTRA TIENDA

Entre tanto, el último martes FP también presentó a 13 personalidades que forman parte del equipo técnico “ampliado” de la candidata de Keiko Fujimori. Entre ellos, figuran exautoridades, independientes y cuadros de otras tiendas políticas.

Uno de ellos es el exministro de Vivienda y excongresista Carlos Bruce, quien dijo a Correo que en las próximas horas se definirá quiénes participarán en el debate de este domingo. “No ha habido ninguna novedad, no sé si esté definido o no la verdad. Supongo que eso lo definirán entre hoy o mañana”, sostuvo.

Recalcó que desde su posición aportará al mencionado equipo aspectos “en materia de vivienda social y saneamiento para terminar de hacer un plan mucho más consensuado y abierto”.

Por su parte, el economista Eugenio D’ Medina, también integrante del grupo técnico, dijo en RPP que “la primera etapa de la reactivación económica”, que incluiría el bono “oxígeno” a las familias, “lo estamos pensando en financiar aprovechando el espacio fiscal que tenemos todavía el Perú, para endeudarnos un poco por fuera”.

Desde el mismo grupo político, el ingeniero Rómulo Mucho afirmó que proyectos mineros como Conga, en Cajamarca, y Tía María, en Arequipa, deberían concretarse pero con el diálogo entre el Estado, las comunidades y la empresa privada.

Sobre la propuesta de Fujimori Higuchi para otorgar el 40 % del canon para los ciudadanos de regiones beneficiadas con esta renta, opinó que esta iniciativa debe aplicarse solo como una medida de emergencia.

No obstante, reparó en que una propuesta de este tipo tendrá que pasar por el Congreso ya que requiere una modificación en la ley del canon. Añadió que debe ser temporal pues los precios de los minerales varían en el tiempo.

LECTURA

¿Será el debate técnico un punto clave de la campaña? El politólogo Luis Nunes consideró que, si bien es cierto que la ciudadanía considera el debate presidencial por encima de la discusión técnica, el encuentro de este domingo 23 sí será fundamental.

Consideró que “los electores están pidiendo conocer el cómo, el aquí y el ahora de cada propuesta”, pues miran con escepticismo lo planteado por cada candidato.”El debate va a ser importante, sobre todo, porque los nombres que presenta el candidato Castillo, muchos son desconocidos. La señora Fujimori ayer presentó una serie de personalidades que sí son más conocidas en las áreas en las que se desarrollan”, indicó. “Va a ser un reto para el señor Castillo que el domingo esas personas no solamente demuestren sus habilidades técnicas, sino que presenten algunas propuestas concretas”, agregó Nunes.

