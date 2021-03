En una entrevista para El Comercio, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, brindó detalles sobre la situación actual del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en relación a su salud.

Según el aspirante a Palacio, Castañeda Lossio se encuentra “en una situación terminal”. La respuesta la brindó luego de que se le consultara sobre la posibilidad de que su cercanía al exburgomaestre pueda afectarlo a largo plazo.

“Sobre el señor Castañeda Lossio, si se demuestra que es un delincuente, mire, se va a la cárcel. Pero ya no van a poder, el señor está pésimo, está en una situación terminal, que no es el caso de Barata, de Graña ni de los gerentes de Obrainsa. Nadie está en la cárcel, esto es una tomadura de pelo. Aquí hay una corrupción absoluta, nos han robado y no hay ninguno preso”, dijo.

López Aliaga añadió que su exsocio político se encuentra “postrado” debido a su estado de salud. En agosto del 2020, Castañeda se mantuvo internado por 14 días en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins.

Sobre Solidaridad Nacional

En cuanto al pasado de Renovación Popular, el candidato manifestó que modificó no solo el nombre del partido político, sino también la ideología y la filosofía de dicho movimiento. Asimismo calificó de “exitosísima” la gestión de Castañeda desde el 2005 al 2010.

“Hubo un momento posterior a la gestión exitosísima [en Lima] entre el 2005 y 2010. Entró un personaje al cual yo me opuse, Pepe Luna entró y yo me retiré del partido. Yo dije, “este señor no me gusta” y el tiempo me dio la razón. Pepe Luna puso a alcaldes sicarios, que eran como cinco o seis, eso destrozó al partido. Y luego el señor Luna en coordinación con el señor Bustamante se reúnen con los brasileños y reciben dinero de ellos. Felizmente, yo no he estado ahí”, sostuvo a El Comercio.

