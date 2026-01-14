La Cancillería y la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron un acuerdo destinado a garantizar las condiciones para la observación internacional de las próximas elecciones generales en el Perú.

El convenio, denominado “Privilegios e Inmunidades de los Observadores para las Elecciones Generales” , busca asegurar el libre y adecuado desempeño de las misiones de observación electoral durante todo el proceso electoral.

La firma del acuerdo que permitirá a los observadores desplazarse en el país, contó con la participación del canciller Hugo de Zela; el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Virgia Cachay Espino.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo coordinado entre los organismos electorales y los observadores internacionales para fortalecer la transparencia y legitimidad de los comicios.

Durante el acto, el canciller Hugo de Zela señaló que el acuerdo reafirma el compromiso del Estado peruano con la democracia y con el desarrollo de elecciones libres, justas y confiables.

Cabe precisar que, en la víspera el canciller peruano Hugo de Zela informó que seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación para las Elecciones Generales 2026, tanto en el país como en el extranjero.

Misiones

Las instituciones que enviarán delegaciones son la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).