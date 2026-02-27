El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 archivó el proceso de exclusión contra Carlos Álvarez, quien continuará en la contienda rumbo a las Elecciones 2026.

La investigación se originó por la presunta omisión de una condena en su hoja de vida.

Sin embargo, el órgano electoral determinó que no existió infracción, pues la sentencia en cuestión -por peculado- no era firme y la Corte Suprema la revocó posteriormente.

El Jurado Electoral Especial concluyó que no había obligación legal de declarar dicho antecedente y descartó así la exclusión.