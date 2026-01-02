Un ciudadano identificado como Carlos Alonso Javier Guevara presentó una tacha contra la candidatura presidencial de José Williams, postulante de Avanza País, cuestionando la información consignada en su declaración jurada de hoja de vida, específicamente en el rubro de ingresos . La impugnación sostiene que habría una infracción a la normativa electoral, así como al estatuto y reglamento interno de la organización política, vinculada al proceso de democracia interna en el que fue elegido candidato.

De acuerdo con el recurso, Williams registra en su hoja de vida una renta bruta anual superior a 187 mil soles, cifra que el denunciante califica como “ridícula” al compararla con la consignada por otros congresistas de Avanza País que integran las listas al Senado, Diputados y Parlamento Andino. Javier Guevara detalla que, en contraste, parlamentarios como Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Diana Gonzales y Karol Paredes declaran remuneraciones brutas anuales en torno a los 423 mil y 431 mil soles .

El ciudadano sostiene que esta diferencia demostraría que Williams no habría cumplido con su deber de declarar con veracidad sus ingresos como congresista. En esa línea, cuestiona que todos los demás legisladores del partido reporten montos mayores, mientras que el candidato presidencial registra un ingreso significativamente menor .

La tacha fue presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 con fecha 1 de enero de 2026, para que evalúe la validez de la candidatura de José Williams en el marco del proceso electoral 2026. El documento pide que se analice si la información consignada en la hoja de vida se ajusta a la realidad y respeta las exigencias de transparencia previstas por la normativa electoral.

Guevara también hace referencia a presuntas diferencias entre las declaraciones juradas de ingresos que Williams habría presentado ante la Contraloría General de la República y las que figuran en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) . Según el denunciante, estas discrepancias serían un indicio adicional de que no se habría declarado la totalidad de sus rentas.

Pedido sobre la plancha presidencial

En su petitorio, Guevara solicita que, en caso el órgano electoral declare fundada la tacha contra la candidatura a la Presidencia de José Williams, las postulaciones a las Vicepresidencias de Avanza País tampoco sean inscritas. Con ello, busca que la eventual sanción no se limite solo al candidato presidencial, sino que alcance a toda la fórmula que participa en estas elecciones.

Ahora le corresponderá al JEE Lima Centro 1 analizar los argumentos expuestos y decidir si la tacha es admitida o rechazada, en el marco de los plazos y procedimientos establecidos para las Elecciones 2026 .