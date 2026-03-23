El próximo miércoles 25 de marzo finaliza la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con la participación de 12 candidatos más. La cita se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, a partir de las 8:00 p.m., en el marco de un formato que mantiene ternas de tres aspirantes, temáticas de seguridad y corrupción, y un bloque de pregunta ciudadana. Esta jornada permitirá observar a diferentes figuras políticos, desde líderes consolidados hasta representantes de fuerzas más recientes en el espectro nacional.

La contienda electoral entra en una etapa de madurez, donde el público comienza a establecer comparaciones claras entre propuestas de mano dura, reforma institucional y proyectos de cambio estructural. El JNE mantiene la estructura de réplicas breves, mensages finales de un minuto, y moderación compartida por profesionales de la comunicación, buscando un intercambio ordenado y respetuoso de ideas. La presencia de 35 candidatos en seis fechas consecutivas consolida el debate como eje central de la campaña para el 12 de abril.

Lista de candidatos que asistirán el 25 de marzo

Candidato Partido / alianza Keiko Fujimori Fuerza Popular Enrique Valderrama Partido Aprista Peruano Jorge Nieto Partido del Buen Gobierno Mario Vizcarra Perú Primero Antonio Ortiz Salvemos al Perú Rafael Belaunde Libertad Popular Paúl Jaimes Progresemos Mesías Guevara Partido Morado Roberto Chiabra Unidad Nacional Ronald Atencio Alianza Electoral Venceremos Herbert Caller Partido Patriótico del Perú Rosario Fernández Un Cambio Diferente

Contra quién debatirá cada candidato

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Grupo 1: Ronald Atencio (Venceremos), Paul Jaimes (Progresemos), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Grupo 2: Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Mario Vizcarra (Perú Primero)

Grupo 3: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mesías Guevara (Partido Morado)

Grupo 4: Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Grupo 1: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero), Mesías Guevara (Partido Morado)

Grupo 2: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Grupo 3: Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Grupo 4: Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Ronald Atencio (Venceremos), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Perfiles de los candidatos más esperados

Keiko Fujimori encabeza la candidatura de Fuerza Popular desde la fundación del partido. Su coalición concentra la base fujimorista tradicional y su discurso prioriza el orden público, mano dura contra la criminalidad organizada y medidas de control de la delincuencia juvenil.

Herbert Caller es el candidato del Partido Patriótico del Perú, su propuesta nacionalista combina elementos socialdemócratas con énfasis en la soberanía económica, el rol activo del Estado en la redistribución y la defensa de la producción nacional y el empleo formal. Su trayectoria incluye participación en política local y regional, así como en espacios de opinión pública donde se posiciona como defensor de la industria peruana.

Rosario Fernández lidera Un Camino Diferente, agrupación de orientación progresista que aborda derechos sociales, participación ciudadana, reforma política y lucha contra la corrupción, con foco en la inclusión de grupos históricamente marginados. Su candidatura busca atraer a sectores jóvenes y urbanos que demandan alternativas al populismo y al conservadurismo tradicionales.

Jorge Nieto postula por el Partido del Buen Gobierno, con una imagen construida principalmente en redes sociales y medios digitales. Su campaña ha ganado visibilidad a través de contenido viral, videos cortos y publicaciones opinativas, apelando a audiencias más jovenes.

Roberto Chiabra, actual congresista de la República postula por la Alianza Electoral Unidad Nacional, conformada por su partido Unidad y Paz, el Partido Popular Cristiano (PPC) y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!. Es un militar retirado con una extensa carrera en las Fuerzas Armadas, donde se destacó como jefe del comando de operaciones en el conflicto del Cenepa (1995), Comandante General del Ejército (2002-2003) y Ministro de Defensa (2003-2005). Su propuesta enfatiza orden, disciplina, experiencia en seguridad nacional, fortalecimiento de las instituciones y una visión patriótica de unidad para enfrentar la inseguridad y la crisis política, apelando a sectores que valoran liderazgo militar y trayectoria en defensa del Estado.

El encuentro del 25 de marzo permitirá medir cómo diferentes propuestas de gobierno se enfrentan en un mismo escenario, sin adelantar el tono de la segunda jornada de debates que se realizará el próximo 30 de marzo.