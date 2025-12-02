El Partido Aprista Peruano ya tiene candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026.

Se trata de Enrique Valderrama, quien con el 98.71% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ocupó el primer lugar en las elecciones internas del APRA.

Enrique Valderrama dijo que el APRA apostó por la renovación. (Foto: @cesarpeirano/ X)

RESULTADOS

La fórmula presentada por el abogado Valderrama alcanzó 3711 votos en los comicios internos, es decir, el 25.98%.

Lo acompañarán en la plancha María Inés Valdivia Acuña y Lucio Antonio Vásquez Sánchez como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

La lista de Valderrama, la número 7, se posicionó sobre la fórmula que encabezó Javier Velásquez Quesquén, lista que obtuvo 3527 votos. Es decir, venció solo por 184 votos.

Si bien el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene hasta el 15 de diciembre como plazo máximo para proclamar los resultados de las elecciones primarias, el partido reconoció -en redes sociales- la victoria virtual de Valderrama bajo el lema “El APRA se renueva”.

“Terminó la campaña interna: militancia aprista decidió”, se lee en la publicación acompañada de los resultados y la forma de Valderrama con el logo de la agrupación.

Al respecto, Valderrama consideró que el APRA apostó por la renovación.

“Creo que el veredicto del pueblo aprista es bastante claro: impulsar la unidad dentro del partido, la más consolidada unidad”, afirmó.

En declaraciones a RPP, el aspirante presidencial dijo que el partido de la estrella busca reivindicarse ante el Perú a través de una agenda social de cambio.

Renán Núñez, Enrique Valderrama, Omar Quezada y Mauricio Mulder son los precandidatos a Diputados por Lima más votados en las elecciones internas del APRA. pic.twitter.com/I9x4aiMtve — Sofía López (@SofiaLopezLl) December 1, 2025

CIFRAS

Y si bien la lista que integró Carla García, hija del fallecido expresidente Alan García, no ganó, ella si obtuvo la mayor votación como precandidata al Senado Nacional.

Obtuvo 3124 votos en las elecciones internas.

Mientras que el precandidato presidencial Javier Velásquez Quesquén, obtuvo 1005 votos como precandidato al Senado por Lambayeque.

El excongresista fue el más votado en esa región.

Jorge del Castillo, consiguió 2541 votos como precandidato al Senado.

Por otro lado, el exlegislador Mauricio Mulder obtuvo 453 votos como precandidato por Lima, respaldo que lo colocó en el cuarto lugar.