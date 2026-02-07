El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 concluyó, en un informe de fiscalización electoral fechado el 6 de febrero de 2026, que la congresista Rosangella Barbarán habría incurrido en una presunta infracción al principio de neutralidad electoral.

El documento, elaborado por el área de fiscalización, se basa en la revisión de publicaciones difundidas en redes sociales durante el proceso de Elecciones Generales 2026.

Según el informe, la fiscalización se realizó el 3 de febrero y comprendió contenidos publicados entre el 1 de enero y el 3 de febrero de 2026 en las plataformas Facebook e Instagram asociadas a la cuenta las cuentas oficiales de la congresista Barbarán.

En dichas publicaciones se habrían detectado videos, galerías fotográficas y mensajes que consignan su condición de congresista y presidenta de una comisión, así como su candidatura al Congreso por Lima y su vínculo con la organización política Fuerza Popular, incluyendo símbolos y referencias de campaña.

En el análisis normativo, el JEE cita disposiciones del reglamento de neutralidad electoral que prohíben a las autoridades favorecer o perjudicar a organizaciones políticas durante el proceso electoral.

Bajo ese marco, el informe concluye que la difusión de contenido considerado propaganda electoral desde cuentas donde se invoca el cargo de autoridad configuraría una presunta infracción . El caso fue elevado al pleno del JEE Lima Centro 1 para que evalúe las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Video: Canal N