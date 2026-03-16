El candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, de Somos Perú, marcó distancia de las polémicas que rodean a su agrupación y reafirmó su liderazgo de cara a las Elecciones Generales de Perú 2026.

En entrevista a Latina Tv, reconoció el trabajo de Patricia Li en el crecimiento de Somos Perú, aunque aclaró que, de llegar al Gobierno, las decisiones del Ejecutivo estarán bajo su mando . “Ella se dedicará al partido. El que va a gobernar soy yo” , afirmó.

El exalcalde de La Victoria sostuvo que el partido ha evolucionado desde sus raíces municipalistas hacia una organización con presencia nacional.

Respecto al cuestionado paso de José Jerí por la Presidencia de la República, Forsyth afirmó que esa situación fue responsabilidad del actual Parlamento. Según señaló, Jerí no fue propuesto como candidato presidencial, sino al Congreso, y sostuvo que fue el propio Legislativo el que lo llevó a ocupar ese cargo.

El aspirante presidencial indicó además que su propuesta política mantiene la línea fundacional del exalcalde de Lima Alberto Andrade, basada en el orden y el trabajo social en favor de los sectores más vulnerables. También destacó su formación como administrador de empresas, sus estudios de posgrado y su experiencia como capitán del Ejército.

Forsyth recordó su gestión como alcalde de La Victoria y aseguró que enfrentó a mafias y redes informales durante su administración.