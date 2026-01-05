Tras superar el periodo de tachas, suman 32 las fórmulas presidenciales oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales 2026, según el registro del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

La candidatura de José Williams Zapata es una de las que se encuentra en trámite. Composición: Diario Correo.

PASARON

De acuerdo con la página del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las fórmulas presidenciales corresponden al Partido de los Trabajadores (Napoleón Becerra), Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra), PRIN (Walter Chirinos), Partido Morado (Mesías Guevara), Progresemos (Paul Jaimes), Perú Libre (Vladimir Cerrón), Somos Perú (George Forsyth), Alianza Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli) y el Partido Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco).

Se suman Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera), el APRA (Enrique Valderrama), Partido Democrático Federal (Armando Massé), Cooperación Popular (Yonhy Lescano), Perú Moderno (Carlos Jaico), Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont), Integridad Democrática (Wolfgang Grozo), Perú Acción (Francisco Diez Canseco), País para Todos (Carlos Álvarez) y la Alianza Electoral Venceremos (Ronald Atencio).

Finalmente, están Salvemos al Perú (Antonio Ortiz), Juntos por el Perú (Roberto Sánchez), Sí Creo (Carlos Espá), Libertad Popular (Rafael Belaunde), Podemos (José Luna Gálvez), Ahora Nación (Alfonso López Chau), Unidad Nacional (Roberto Chiabra), Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), Partido Demócrata Verde (Alex Gonzáles), Un Camino Diferente (Rosario Fernández), Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto Montesinos), Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y APP (César Acuña).

Las dos tachas presentadas contra la fórmula presidencial de Renovación Popular encabezada por Rafael López Aliaga. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec.

PENDIENTE

Por otro lado, el partido Avanza País que tiene como candidato presidencial a José Williams Zapata y Perú Primero que tiene como representante a Mario Vizcarra, deben esperar a que el Jurado Electoral Lima Centro 1 resuelva las tachas que se presentaron en su contra.

Mientras que Renovación Popular de Rafael López Aliaga debe esperar a que su situación se actualice.

Por ahora, las tres candidaturas mencionados se encuentran en estado de admitidas a trámite.