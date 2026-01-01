El elevado número de candidatos que participarán en las elecciones generales de 2026 responde a la ausencia de filtros y a la falta de reformas electorales efectivas, según el especialista en derecho electoral José Naupari.

En declaraciones a Andina, el experto atribuyó esta situación a que no se establecieron mecanismos claros para diferenciar a los partidos inscritos de aquellos que finalmente figuran en la cédula de votación, lo que ha derivado en la participación de 38 organizaciones políticas y alianzas en los comicios del 12 de abril.

José Naupari señaló que no se implementaron medidas clave como el sinceramiento de los padrones de afiliados, el principio de “un militante, un voto” o un sistema de delegados administrado por los organismos electorales en las elecciones primarias.

Asimismo, cuestionó que el umbral de participación en las primarias se haya fijado en apenas 10 %, al considerarlo insuficiente, y criticó que no se haya modificado la normativa para permitir que los partidos nuevos opten por no participar en este proceso electoral sin enfrentar una eventual cancelación recién en 2031.

En cuanto a las reformas integrales, el especialista afirmó que la falta de cambios estructurales en el sistema electoral se arrastra desde congresos anteriores.

Recordó que la ausencia de correcciones a los mecanismos que las reemplazaron, así como la falta de debate sobre propuestas de reforma presentadas en el período 2016-2019.

Para Naupari, este proceso electoral deja nuevamente en evidencia la necesidad de abordar reformas integrales y sostenidas en el tiempo para evitar escenarios similares en el futuro.