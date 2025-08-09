El expresidente Martín Vizcarra no podrá figurar en las encuestas electorales con miras al 2026.

Y es que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió que la encuestadora Compañía Peruana de Estudios, Mercados y Opinión Pública (CPI) se abstenga de incluir al exmandatario en las encuestas, esto debido a que se encuentra inhabilitado para ejercer cargo públicos y participar en procesos electorales.

Estas son algunas regiones que recorrió Martín Vizcarra como candidato presidencial. (Infografía: Correo)

DECISIÓN

La medida que dio el organismo electoral se da como respuesta a una denuncia que interpuso el aprista Luis Miguel Caya, quien denunció a CPI por incluir a Vizcarra Cornejo en un último sondeo en el que obtuvo 15.1% de respaldo, a pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso y expulsado del padrón del partido Perú Primero.

En su resolución, el JEE recordó que el Tribunal Constitucional ya precisó que la inhabilitación que recae en Vizcarra le impide el derecho de ser elegido, por lo tanto, no puede participar, fundar, organizar, pertenecer o representar a una agrupación política.

La resolución electoral que emitió el JEE sobre CPI, en la práctica, alcanza a todas las encuestadoras.

Así resolvió el JEE sobre el caso de la encuestadora que incluyó a Martín Vizcarra en un sondeo.

PENDIENTE

Por otro lado, el Poder Judicial debía evaluar ayer el pedido de la Fiscalía para dictar seis meses de prisión preventiva para el expresidente Vizcarra. Sin embargo, la audiencia se pospuso hsata el miércoles 13.

El aplazamiento de la audiencia se dio porque el fiscal Germán Juárez integró más documentación a su requerimiento, por lo tanto, la defensa de Vizcarra también debe estudiar los elementos para ofrecer sus descargos.

El exjefe de Estado afronta un juicio oral por presuntos actos de corrupción que habría cometido cuando fue gobernador regional de Moquegua, en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

A su salida de la sesión, Vizcarra se mostró confiado: “Siempre doy la cara a la justicia”.