El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) archivó la denuncia interpuesta por un ciudadano contra la encuestadora CPI por haber incluido al expresidente Martín Vizcarra en un sondeo realizado en mayo de este año, pese a su inhabilitación para participar en las elecciones generales de 2026.

En una resolución emitida el 4 de agosto, los cuatro miembros del JEE, presididos por Hugo León Manco, determinaron que no existían méritos para iniciar un proceso sancionador contra la Compañía Peruana de Estudios, Mercados y Opinión Pública (CPI) por presuntamente vulnerar las normas que regulan las encuestas electorales.

No obstante, el JEE instó a la empresa a que, en lo sucesivo, se abstenga de incluir en sus encuestas electorales a Martín Vizcarra Cornejo en tanto no cambie su situación jurídica para efectos electorales.

El denunciante, Luis Miguel Caya Salazar, exconsejero regional de Moquegua, acusó a CPI de infringir la normativa al presentar un porcentaje de intención de voto a favor de Vizcarra, quien está inhabilitado hasta 2031 para ejercer cargos públicos.

Según el JEE, esta sanción implica que el exmandatario no puede ejercer derechos como el sufragio, la participación política o la afiliación a partidos, una decisión vinculante para todos los poderes del Estado.

Frente a la denuncia, CPI aclaró que no incluyó explícitamente a Vizcarra entre las opciones de su encuesta, sino que permitió a los encuestados escribir libremente el nombre de su preferencia.

Tras evaluar los argumentos, el JEE concluyó que no había fundamentos para investigar o sancionar a la encuestadora, aunque reiteró el pedido para que, en futuros sondeos, se abstenga de publicar resultados vinculados a Vizcarra mientras persista su inhabilitación.