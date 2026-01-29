Los candidatos presidenciales que lideran las encuestas en el Perú han recorrido diversas regiones en el último mes. Sin embargo, hay un evidente interés en priorizar el norte del país, ¿cuál podría ser el motivo?

Un dato que no puede pasar desapercibido, es que la costa alberga el bolsón electoral más grande con miras a las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con información revisada por Correo, el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) revela que el 66% de los electores forman parte de la zona costa (ver infografía).

Así se divide el voto en las regiones. (Infografía Diario Correo)

CIFRAS

En la costa del Perú, las regiones que tienen el mayor número de votantes son La Libertad (1,552,691), Piura (1,534,085), Arequipa (1,226,525) y Lambayeque (1,051,350).

Sin embargo, la mayor cantidad de electores se ubica en Lima con 8,651,028 de electores, por lo tanto, se mantiene como un punto vital.

Sus electores conforman el 33.13% del total de votantes a nivel nacional.

Solo Lima Metropolitana acumula 7,822,555 votantes.

Los distritos donde hay mayor número de electores son: San Juan de Lurigancho (812,692), Ate (488,945), Comas (446,127), Villa María del Triunfo (367,015)Santiago de Surco (350,131), Villa El Salvador (347,445), San Juan de Miraflores (333,092), Cercado de Lima (303,347), Los Olivos (293,753), Chorrillos (267,783), Puente Piedra (263,049) y Carabayllo (252,765).

Estos son algunos datos del electorado (Infografía Diario Correo)

En total, la costa suma a 17,208,588 de electores que equivale al 65.90%.

Precisamente, en estos días se ha evidenciado la presencia de candidatos presidenciales en esa zona.

Hace tres días, Keiko Fujimori de Fuerza Popular estuvo visitando casas en Ica, mientras que Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano viajó a Julcán (La Libertad) con el mensaje de “renovemos el norte”.

El segundo bolsón electoral lo tiene la sierra con 6,459,753 de votantes que equivale al 24.74%.

Las regiones con más electores en ese espacio son Cajamarca (1,198,773), Cusco (1,133,754) y Junín (1,062,500).

Finalmente, la selva alberga al 9.36% del bolsón electoral con 2,446,278 de votantes.

Las regiones con mayor presencia de electores son Loreto (775,923), San Martín (723,605) y Ucayali (453,928).

Cabe precisar que la región con menos electores es Madre de Dios ubicada en la selva con 147,577 votantes.

El total de electores a nivel nacional asciende a 26,114,619.

Esta será la cédula de sufragio para las Elecciones 2026. Composición: Diario Correo.

LOS NUEVOS

Hay un dato que los candidatos presidenciales no pueden pasar por alto, se trata de los votantes nuevos para estos comicios.

Es decir, los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad y los que cumplirán 18 años hasta el día de las elecciones.

Este grupo se compone por 2,465,356 de votantes divididos en hombres (1,253,572) y mujeres (1,211,784).

Las regiones que tienen al mayor número de electores nuevos son Lima (718,019), Piura (163,406), La Libertad (153,819), Cajamarca (122,286) y Cusco (110,015).

Por otro lado, hay 1,210,813 votantes en el extranjero conformado por mujeres (661,513) y hombres (549,300).

La distribución por continentes es la siguiente: África (387), América (757,109), Asia (41,419), Europa (403,992) y Oceanía (7906).

POSTURA

Para el analista César Campos, los candidatos presidenciales deben considerar a todas las regiones sin importar el volumen de votantes.

“Deben enfocarse en las demandas. Es importante que cumplan con visitar todas las zonas del país”, indicó.

En diálogo con Correo, Campos señaló que si bien la zona de la costa concentra gran parte del electorado como consecuencia de la migración, muchas personas conservan su identidad de origen.

Candidato Ronald Atencio en la ciudad de Arequipa. Foto: Álvaro Figueroa/GEC

Desde su punto de vista, los candidatos presidenciales deben realizar visitas proporcionales en las regiones.

En ese sentido, recordó que hay un electorado en el sur del Perú al que no pueden dejar de lado.

“Puno, Cusco y Arequipa constituyen las zonas de protestas, las que son consideradas antilimeñas y muchos candidatos provienen de Lima, ellos de alguna forma están obligados a persuadir a estos votantes y mostrar cuáles son sus ventajas como gobierno”, afirmó.

En otro momento, recordó que si bien existen las redes sociales, los viajes le permiten a los candidatos estar cara a car con la población y consolidar un impacto social.

“Los ciudadanos quieren escuchar a los aspirantes a la Presidencia. Debe haber un avance electoral en diferentes zonas del Perú con mítines”, sostuvo.

Además, mencionó que los candidatos presidenciales con un acceso económicos para viajar cada fin de semana, tienen una ventaja sobre los que no pueden seguir ese ritmo.

“Ese es un tema que no podemos equiparar, porque es riesgoso que el Estado financie a tantos partidos, son 36 candidatos presidenciales y sería una locura que el Estado financie los viajes de cada partido”, agregó.