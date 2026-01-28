La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo público de los miembros de mesa, titulares y suplentes, para las elecciones generales 2026.

Tras conocerse los resultados, los ciudadanos designados podrán verificar si se encuentran en condiciones de cumplir con la función o si corresponde iniciar un trámite ante la autoridad electoral.

La Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) establece que el cargo es obligatorio; sin embargo, la norma contempla excusas en casos específicos. Estas situaciones incluyen:

impedimento físico o mental notorio o grave;

necesidad de ausentarse del territorio nacional;

estado de gestación o periodo de lactancia de hijos menores de dos años;

tener más de 65 años;

estar comprendido en las incompatibilidades señaladas en el artículo 57 de la ley.

Si una persona fue designada y no puede cumplir con el encargo, debe presentar su excusa ante la ONPE hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado de miembros de mesa.

Cuando el impedimento está relacionado con la salud, la justificación puede tramitarse hasta 5 días calendario antes de la jornada electoral.

La normativa electoral también permite presentar una tacha cuando la designación de un miembro de mesa pueda afectar la transparencia del proceso, trámite que debe realizarse hasta 3 días hábiles después de difundidos los resultados del sorteo.