Los ciudadanos designados como miembros de mesa para los comicios del 12 de abril enfrentarán una jornada laboral que podría extenderse hasta 15 horas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que, como compensación, entregarán alimentos en dos momentos del día, un pago de S/ 165 y un descanso compensatorio.

El portavoz del organismo electoral, Rafael Arias, explicó en RPP los detalles de estos beneficios. La extensión de la jornada se debe a que se realizarán cinco procesos electorales simultáneos, con 38 agrupaciones políticas en competencia y el retorno del sistema bicameral.

Refrigerio durante la jornada

Los responsables de las mesas de sufragio recibirán provisiones en dos momentos diferentes del día, según especificó Arias.

“Sí, van a haber 2 refrigerios para los miembros de mesa en 2 turnos. El primer turno va a contar con una proteína que es el atún, va a contar con agua, va a contar con frutos secos”, explicó el funcionario.

Para la segunda entrega, la ONPE distribuirá galletas de soda, una barra energética, frutos secos, agua y una bebida láctea. Estos alimentos buscan mantener la energía de los funcionarios electorales durante la extensa jornada.

Jornada podría durar hasta medianoche

El horario oficial de votación abarca desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Sin embargo, el vocero de la ONPE advirtió que la labor se prolongará considerablemente: “Luego viene el escrutinio que puede demorar entre 6 a 8 horas aproximadamente dado que son 5 elecciones las que van a escrutar con hasta 7 votos preferenciales”.

Esto significa que quienes cumplan funciones en las mesas electorales podrían permanecer en los locales de votación hasta pasada la medianoche, completando el conteo de cinco elecciones diferentes con múltiples votos preferenciales.

Compensación económica condicionada

El pago de S/ 165 no será automático para todos los convocados. Arias detalló que el beneficio aplica tanto para titulares como para suplentes que asuman el cargo y ciudadanos que deban ejercerlo por orden de llegada.

“Esto aplica para los titulares, los suplentes que puedan asumir eventualmente y los ciudadanos que en cola deban ejercer este cargo”, indicó.

Por otro lado, insistió que se deben cumplir requisitos obligatorios para acceder al dinero y al día libre.

“Para tener este día libre, tiene que haber estudiado, tiene que haber cumplido con el proceso de capacitación, ya sea en nuestras jornadas presenciales o haber llevado nuestro curso virtual”, subrayó.

Multa por inasistencia

La sanción económica para quienes no cumplan con su designación alcanza los S/ 275. El portavoz remarcó que los nueve integrantes de cada mesa (tres titulares y seis suplentes) deben reportarse antes de las 7:00 a.m.

“Es importante mencionar que a esta cita tienen que asistir los 9 miembros de mesa. En caso de que cualquiera de esos 9 no esté y no firme el acta de asistencia, va a ser acreedor de la multa de 275 soles”, advirtió Arias.