La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó un informe preliminar sobre la Segunda Elección Presidencial 2026 en el Perú. En el documento, la misión señaló que los medios de comunicación estatales mantuvieron una cobertura neutral y equilibrada durante el desarrollo de la campaña electoral.

El reporte también evaluó el comportamiento de los medios tradicionales y las plataformas digitales durante el periodo de segunda vuelta. Además, analizó el tratamiento informativo otorgado a los candidatos presidenciales y a las instituciones encargadas de organizar los comicios.

Según la misión europea, gran parte de la cobertura en medios tradicionales estuvo enfocada en las candidaturas presidenciales y en los cuestionamientos dirigidos a los organismos electorales. El informe también advierte que algunos medios privados continuaron difundiendo versiones relacionadas con presuntos fraudes electorales.

Tras monitorear la información difundida durante la campaña, la MOE UE concluyó que los medios estatales mantuvieron una línea equilibrada en la presentación de contenidos. En contraste, indicó que la mayoría de medios privados mostró una cobertura sistemáticamente negativa hacia Roberto Sánchez y la agrupación Juntos por el Perú.

La misión destacó el papel de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones durante la segunda vuelta. De acuerdo con la evaluación, estos espacios permitieron que los ciudadanos accedieran a información relevante antes de acudir a las urnas.

El informe menciona tanto el debate entre equipos técnicos como el encuentro entre los candidatos presidenciales. Según la MOE UE, estas actividades favorecieron la formación de una decisión informada por parte del electorado.

¿Qué dijeron sobre el presunto fraude?

Otro de los aspectos analizados fue la actividad en el entorno digital durante la campaña electoral. La misión observó un escenario marcado por la polarización y por la continuidad de cuestionamientos a los resultados de la primera vuelta y a las autoridades electorales.

El monitoreo incluyó publicaciones difundidas en Facebook, Instagram, TikTok y X. Como resultado, la MOE UE identificó que las narrativas de fraude electoral permanecieron activas durante todo el periodo de segunda vuelta.

Asimismo, el informe señala que estos mensajes fueron impulsados por actores políticos identificados. Entre ellos menciona al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular.

¿Qué medios analizaron?

Para elaborar sus conclusiones preliminares, la misión realizó un seguimiento entre el 9 de mayo y el 7 de junio a los principales medios de alcance nacional. La observación incluyó canales de televisión, emisoras radiales y diarios de circulación nacional.

Dentro del monitoreo estuvieron TVPerú, América Televisión, Latina, ATV, Panamericana Televisión y Willax. Asimismo, fueron evaluados Radio Nacional, RPP, Exitosa, así como los diarios El Peruano, El Comercio, La República, Correo, Perú21 y Trome.

La MOE UE informó que continuará con la evaluación integral del proceso electoral peruano. El informe final sobre las Elecciones Generales 2026 será presentado durante el mes de agosto.

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Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la UE: Seguiremos acompañando esta etapa y presentaremos un informe final en agosto



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