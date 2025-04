La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el Reglamento de Elecciones Primarias de las Organizaciones Políticas en el Ámbito de las Elecciones Generales 2026.

El reglamento publicado en el diario El Peruano, consta de siete títulos, 23 artículos y cuatro disposiciones Finales, el cual señala que las organizaciones políticas elegirán sus candidaturas el 30 de noviembre.

Asimismo, en esa misma fecha, los partidos elegirán sus delegados y los que resulten electos, elegirán las candidaturas a los comicios del próximo año.

La norma indica que las agrupaciones políticas tendrán de plazo hasta el 1 de setiembre para informar a la ONPE sobre la modalidad que emplearán para elegir a sus candidaturas : elección abierta, cerrada (solo afiliados) o por delegados. Además, del ámbito nacional o regional de participación de delegados y el número de delegados a elegir.

Las organizaciones políticas que incumplan con la obligación de informar en el plazo antes establecido, no podrán llevar a cabo sus Elecciones Primarias.

Candidaturas sujetas a elecciones primarias

Están sujetas a Elecciones Primarias las candidaturas a los siguientes cargos:

Fórmula presidencial: presidente y dos vicepresidentes.

Senadores por Distrito Único.

Senadores por Distrito Múltiple.

Diputados por Distrito Múltiple.

Representantes ante el Parlamento Andino.

Las organizaciones políticas determinan los requisitos, la forma de presentación de candidaturas ante el Órgano Electoral Central (OEC) del partido y el número de sus postulantes de acuerdo con su normativa interna y en cumplimiento de las normas electorales.

Las candidaturas podrán considerar candidatos accesitarios conforme a sus estatutos.

Las personas candidatas en las Elecciones Primarias deben contar con afiliación hasta el 12 de julio de 2024 , en la organización política por la que deseen postular y estar registrados en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.

El OEC es responsable de comunicar, de manera digital y a través de la plataforma tecnológica que la ONPE ponga a su disposición, las candidaturas definitivas y los cargos a los que postulen en las Elecciones Primarias como máximo hasta el 7 de noviembre de 2025.

Las or ganizaciones políticas que no declaren ante la ONPE en el plazo establecido las candidaturas definitivas y los cargos a los que postulen, no participarán en las Elecciones Primarias.

Es responsabilidad del OEC que las candidaturas en las Elecciones Primarias cumplan los requisitos y no estén incursos en los impedimentos de Ley.

Fórmulas de postulación

El reglamento establece que las organizaciones políticas pueden usar las siguientes formas de postulación de sus candidaturas:

Por fórmula presidencial

Nominal o individual para Diputados, Senadores y/o Parlamento Andino

Por lista cerrada para Diputados, Senadores y/o Parlamento Andino

La jornada electoral se efectuará de 8.00 horas hasta las 15.00 horas . En caso la mesa de sufragio no se instale hasta el mediodía se emitirá el acta de no instalación.

La ONPE publicará los resultados en su web oficial alojada en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano. Además, el organismo electoral coordinará con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo relacionado al orden y seguridad.