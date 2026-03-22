El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral recordó a todos los aspirantes presidenciales que su participación en el ciclo de debate debe desarrollarse en un marco de respeto y contención. La institución insistió en que el intercambio de propuestas no debe verse ensombrecido por agresiones, amenazas ni ataques personales entre los postulantes.

En la exhortación N.º 6, de fecha 21 de marzo, el colegiado reafirma el Compromiso N.º 1 del Pacto Ético Electoral, que convoca a la ciudadanía, a los partidos y a sus candidatos a sostener un debate político en línea con los valores democráticos y los principios constitucionales. El documento también señala que el diálogo debe basarse en el reconocimiento de la pluralidad y el ejercicio responsable de la libertad de expresión.

Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral emite Exhortación N° 6 que recuerda a los candidatos y actores políticos cuáles fueron los compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral con motivo de los Debates Presidenciales organizados por el JNE. pic.twitter.com/mQIZRyjDFI — JNE Perú (@JNE_Peru) March 21, 2026

El comunicado, difundido por el Tribunal de Honor y compartido por el Jurado Nacional de Elecciones, subraya que el principal objetivo de la presencia de los aspirantes en el debate presidencial es exponer ante la población sus planes de gobierno, ideas y propuestas de corte pragmático y nacional. Por esa razón, se invita a los candidatos a centrar su intervención en elementos programáticos, en la evaluación de problemas públicos y en la presentación de alternativas concretas.

El Pacto Ético Electoral, además, recuerda a los actores políticos el Compromiso N.º 7, que los llama a rechazar cualquier forma de discriminación o estigmatización dirigida a otros candidatos, sus partidarios o a la ciudadanía en general. El documento advierte que la dignidad personal y el pluralismo político deben ser pilares del espacio de discusión, que se extiende a lo largo de las seis jornadas de debate presidencial.

El texto puntualiza que el buen comportamiento de los candidatos influye directamente en la calidad del voto informado, entendido como una herramienta para que la población opere con mayor conciencia sobre las opciones que se presentan en la contienda electoral. La exhortación invita a los participantes a actuar dentro de los compromisos asumidos por el Pacto Ético, de modo que su presencia en el debate contribuya a fortalecer la intervención democrática de la ciudadanía en las próximas elecciones generales.

El pronunciamiento concluye destacando que el Tribunal de Honor perseguirá la observancia de estas normas éticas como parte de su rol de supervisión del comportamiento político durante la campaña. Se espera que, de este modo, el debate no solo se convierta en una plataforma de propaganda, sino en un instrumento eficaz para la orientación responsable de la voluntad electoral.